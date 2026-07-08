Trump déclare que l'Ukraine sera autorisée à fabriquer des missiles intercepteurs Patriot

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* L'octroi de cette licence constituerait un formidable coup de pouce pour Kyiv, après des demandes répétées

* Trump fait l'éloge de Zelensky, marquant un revirement par rapport à ses critiques acerbes passées

* Trump déclare qu’il s’entretiendra avec Poutine et espère une rencontre prochainement

(Refonte avec des citations et commentaires supplémentaires aux paragraphes 1, 4 à 9. Commentaires sur les drones dans les deux derniers paragraphes.) par Gram Slattery et Humeyra Pamuk

Le président Donald Trump a déclaré mercredi que les États-Unis accorderaient à l’Ukraine une licencepour fabriquer des missiles intercepteursPatriot , ce qui constituerait un formidable coup de pouce pour Kyiv, qui cherche depuis longtemps à obtenir l’autorisation de produire ces armes défensives.

« Nous allons vous accorder une licence pour fabriquer des Patriot. C’est plutôt cool. Comme ça, vous ne pourrez plus vous plaindre que nous ne vous en donnons pas assez », a déclaré Trump lors d’une rencontre avec le président ukrainien Volodimir Zelensky au sommet de l’OTAN à Ankara.

« C’est une arme défensive, que je préfère à une arme offensive », a ajouté Trump.

Le ton de cette rencontre contrastait fortement avec les critiques acerbes que Trump avait adressées par le passé à Zelensky, allant jusqu’à le qualifier d’« ingrat ».

Mercredi, Trump a déclaré que les deux hommes avaient noué une « très bonne » relation et que Moscou comme Kyiv souhaitaient mettre fin à la guerre, qui a débuté avec l’invasion russe en février 2022.

Trump a indiqué qu’il s’entretiendrait avec le président russe Vladimir Poutine plus tard dans la journée de mercredi. Il a fait l’éloge de Zelensky, affirmant qu’il s’était montré très efficace.

Lorsqu’on lui a demandé si les États-Unis enverraient immédiatement des missiles intercepteurs Patriot supplémentaires, Trump a répondu que « certains » pourraient être envoyés sans délai et qu’il pensait que l’Ukraine pourrait rapidement commencer à produire les siens.

« Nous avons des Patriot, mais nous n’en avons pas tant que ça. Nous en avons besoin pour nous-mêmes aussi », a déclaré le président américain républicain.

« Je pense qu’ils peuvent les produire assez rapidement. Une fois que nous leur aurons expliqué le fonctionnement, nous ferons venir l’entreprise ici. Vous travaillerez avec cette entreprise. Elle possède une grande capacité à produire des armes, des armes assez complexes. »

Zelensky a demandé à plusieurs reprises ces missiles intercepteurs de fabrication américaine — la seule arme de l’arsenal ukrainien capable d’abattre des projectiles balistiques, dont la vitesse élevée et la trajectoire très inclinée les rendent difficiles à intercepter.

Trump a déclaré qu’il serait possible de faire pression sur les entreprises pour qu’elles produisent des missiles Patriot. « Nous avons un grand pouvoir sur les entreprises, celles qui fabriquent les Patriot », a-t-il déclaré.

« Nous n’en avons pas encore informé l’entreprise, mais tout va bien se passer. Je suis sûr qu’ils seront ravis », a ajouté Trump .

Lockheed Martin LMT.N est le maître d’œuvre des missiles intercepteurs qui équipent le système Patriot.

On ignore pour l’instant si les missiles seront fabriqués en Ukraine ou dans un autre pays.

ATTAQUE DE MISSILES BALISTIQUES PENDANT LA NUIT

La Russie a de nouveau tiré des missiles balistiques sur Kyiv cette nuit, ont déclaré mercredi des responsables. Il s'agit de la troisième attaque contre la capitale ukrainienne en moins d'une semaine, profitant de la pénurie critique d'intercepteurs de défense aérienne de fabrication américaine en Ukraine.

Si les défenses aériennes ukrainiennes ont intercepté 139 des 169 drones lors des frappes nocturnes sur le pays, elles n’ont une nouvelle fois pas réussi à abattre aucun des cinq missiles balistiques utilisés par la Russie, selon les données de l’armée de l’air.

Trump a déclaré que les deux camps souhaiteraient voir la guerre prendre fin, mais que le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodimir Zelensky se sont tous deux révélés « difficiles ».

« Nous avons réglé de nombreuses guerres, et celle-ci est celle dont je pensais qu’elle serait peut-être la plus facile, mais Poutine est un personnage difficile, et ce type-là est un personnage difficile », a déclaré Trump, en faisant référence à Zelensky, qui était assis à ses côtés.

Zelensky a déclaré qu’il souhaitait discuter de « certains détails très importants » avec Trump.

« Je suis sûr que vous ferez tout pour mettre fin à cette guerre », a-t-il déclaré à Trump.

Moscou a intensifié ses frappes aériennes sur l’Ukraine ces derniers mois, alors que ses avancées terrestres sont largement au point mort et que les attaques ukrainiennes contre sa logistique militaire et son industrie pétrolière ont provoqué des pénuries généralisées de carburant.

Trump a également déclaré qu’il pensait que les États-Unis concluraient un accord pour acheter des drones ukrainiens. L’Ukraine a développé une industrie des drones très sophistiquée alors qu’elle ne disposait que d’une expertise limitée au moment de l’invasion russe.

Kyiv a désormais conclu neuf « accords sur les drones » avec d’autres pays, dont des accords avec le Danemark, l’Estonie et les Pays-Bas, annoncés mardi.