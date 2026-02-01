Trump déclare que l'Inde achètera du pétrole au Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remanié avec les achats de pétrole russe et ajout d'un graphique) par Trevor Hunnicutt et Nidhi Verma

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi que l'Inde achèterait du pétrole vénézuélien, contribuant ainsi à remplacer une partie du pétrole russe acheté par le troisième plus grand importateur de pétrole au monde.

"Nous avons déjà conclu cet accord, le principe de l'accord", a déclaré M. Trump aux journalistes à bord d'Air Force One, alors qu'il se rendait de Washington à sa résidence secondaire en Floride.

Reuters a rapporté vendredi que les États-Unis ont dit à Delhi qu'ils pourraient bientôt reprendre les achats de pétrole vénézuélien pour aider à remplacer les importations de pétrole russe, citant trois personnes familières avec le sujet.

L'Inde a cessé d'acheter du pétrole à Caracas l'année dernière après que Trump a imposé en mars des droits de douane de 25 % aux pays qui achètent du pétrole vénézuélien.

Dans ses commentaires de samedi, M. Trump a déclaré que l'Inde achèterait du pétrole vénézuélien au lieu du brut iranien. Cependant, New Delhi a cessé de charger du pétrole en provenance d'Iran en 2019 en raison des sanctions américaines liées au programme nucléaire de Téhéran.

Les raffineurs indiens se sont tournés vers le pétrole américain pour compenser la perte de l'offre iranienne, puis ont réduit les achats américains et sont devenus le principal acheteur de pétrole maritime russe vendu au rabais après que les nations occidentales ont imposé des sanctions à Moscou pour son invasion de l'Ukraine en 2022.

En août, M. Trump a doublé les droits de douane sur les importations en provenance de l'Inde, les portant à 50 %, afin de faire pression sur New Delhi pour qu'elle cesse d'acheter du pétrole russe, et au début du mois, il a déclaré que le taux pourrait augmenter à nouveau si l'Inde ne réduisait pas ses achats.

Toutefois, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a indiqué en janvier que les droits de douane supplémentaires de 25 % sur les produits indiens pourraient être supprimés, compte tenu de ce qu'il a appelé une forte réduction des importations indiennes de pétrole russe.

Cette semaine, le gouvernement américain a levé certaines sanctions contre l'industrie pétrolière du Venezuela afin de permettre aux entreprises américaines de vendre plus facilement son pétrole brut.

Les commentaires de M. Trump samedi semblent refléter une amélioration continue des relations entre les États-Unis et l'Inde, qui ont été tendues tout au long de l'année dernière.

M. Trump a également déclaré que la Chine pourrait conclure un accord avec les États-Unis pour acheter du pétrole vénézuélien.

"La Chine est la bienvenue et pourrait conclure un excellent accord sur le pétrole", a déclaré M. Trump, sans donner plus de détails.