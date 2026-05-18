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Trump déclare à Fortune au sujet de sa participation dans Intel : « J'aurais dû demander davantage »
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 10:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il « aurait dû demander davantage » de parts dans Intel au nom du gouvernement américain, dans une interview accordée au magazine Fortune et publiée lundi.

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