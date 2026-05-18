Trump déclare à Fortune au sujet de sa participation dans Intel : « J'aurais dû demander davantage »

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Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il « aurait dû demander davantage » de parts dans Intel au nom du gouvernement américain, dans une interview accordée au magazine Fortune et publiée lundi.