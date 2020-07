Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump commue la peine de prison de son ami et conseiller Roger Stone Reuters • 11/07/2020 à 03:12









WASHINGTON, 11 juillet (Reuters) - Le président américain, Donald Trump, a commué vendredi la peine de prison de son ami de longue date et conseiller Roger Stone. Stone avait été condamné à trois ans et quatre mois de prison après avoir été reconnu coupable de faux témoignage lors de l'enquête sur l'ingérence russe pendant la campagne présidentielle américaine de 2016. "Roger Stone a déjà beaucoup souffert", a déclaré la Maison blanche dans un communiqué. "Il a été traité très injustement, comme beaucoup d'autres dans cette affaire. Roger Stone est maintenant un homme libre!" La décision de Trump de commuer la peine de Stone quelques jours seulement avant qu'il ne soit incarcéré marque l'intervention la plus affirmée du président républicain pour protéger un associé dans une affaire pénale. Les démocrates ont condamné l'action de Trump comme une atteinte à l'État de droit. (Sarah N. Lynch, Steve Holland, Eric Beech, Mark Hosenball et Nathan Layne, version française Camille Raynaud)

