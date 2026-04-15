Trump autorise Bakken Pipeline à construire un oléoduc dans le Dakota du Nord, selon la Maison Blanche

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Le président américain Donald Trump a autorisé la Bakken Pipeline Company à construire et à entretenir des installations de pipelines dans le comté de Burke, dans le Dakota du Nord, pour le transport de pétrole brut et de produits pétroliers entre les États-Unis et le Canada, selon un mémo publié par la Maison Blanche mercredi.