Trump aurait embarqué à bord d'un vol secret depuis la Turquie via un camion de restauration en raison de la menace iranienne – selon les médias

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification du titre, suppression de la mention du camion-restaurant, ajout de l'article du New York Times)

Le président américain Donald Trump a pris un vol militaire secret depuis la Turquie le mois dernier, dans le cadre d’une opération qui a nécessité son transfert d’un avion à l’autre à bord d’un camion de ravitaillement, une manœuvre de diversion extraordinaire motivée par une menace d’assassinat iranienne, a rapporté le Washington Post.

La Maison Blanche avait déclaré à l'époque que le président volait à bord d'Air Force One depuis la Turquie, où il avait assisté à un sommet de l'Otan, à destination de la Grande-Bretagne. Mais quelques instants après que Trump eut embarqué dans l'avion, il l'a quitté en secret via le camion de restauration et est monté à bord d'un autre appareil pour le vol vers la Grande-Bretagne, a indiqué lundi le Post, citant des sources anonymes.

Le New York Times a publié un article similaire, citant des responsables américains anonymes.

Trump s’était rendu à Ankara pour le sommet de l’OTAN à bord d’un jet récemment rénové, offert par le Qatar, mais il avait annoncé de manière inattendue qu’il utiliserait un ancien Air Force One pour quitter le pays, une décision qui avait soulevé des questions quant à la sécurité de l’appareil le plus récent.

Ce déplacement à l’OTAN constituait le premier voyage international de ce nouvel avion, dont la modernisation rapide avait suscité des interrogations quant à son coût et à sa sécurité, et s’est déroulé alors que les hostilités s’intensifiaient avec l’Iran, pays limitrophe de la Turquie.

Avant de quitter Ankara, Trump a déclaré sur Truth Social qu’il utiliserait un ancien Air Force One bleu clair « en souvenir du bon vieux temps » pour se rendre à la base de la RAF de Mildenhall, en Grande-Bretagne, tandis que le nouvel appareil ferait escale à la même base afin que les militaires américains qui y sont stationnés puissent visiter l’appareil.

Après que Donald Trump eut embarqué à bord de l’ancien Air Force One devant les caméras à Ankara, il a été discrètement transféré par le camion de restauration de l’aéroport vers un avion plus petit, un C-32A de l’armée de l’air, a rapporté le Post en citant un responsable américain au fait de l’opération et en s’appuyant sur des documents qu’il a examinés.

CHANGEMENT SECRET

Cette opération de diversion a été déclenchée par une menace crédible pesant sur Trump, a rapporté le Post. Une opération similaire avait eu lieu en 2000, lorsque le président Bill Clinton avait utilisé un jet privé banalisé pour se rendre au Pakistan, tout en envoyant son Air Force One officiel comme leurre.

À cette occasion, les journalistes qui pensaient voyager avec Trump à bord de l’ancien Air Force One, qui servait en réalité de leurre, ont rapporté qu’on leur avait conseillé de garder fermés les stores de la cabine réservée à la presse. Le Post a précisé qu’outre les journalistes, certains membres du personnel de la Maison Blanche pensaient également que le président était à bord.

Interrogé plus tard par des journalistes sur la raison pour laquelle ils avaient dû garder leurs stores fermés pendant le vol, Trump a répondu que c’était parce qu’ils effectuaient « probablement un vol dangereux ». Il a ajouté: « Mais si j’y vais, vous y allez. N’est-ce pas? »

Le C-32A transportant Trump s’est envolé vers la Grande-Bretagne et est arrivé vers 22 h 20, l’ancien Air Force One et les médias arrivant quelques minutes plus tard, a rapporté le Post. Le journal a précisé qu’on ne savait pas exactement comment Trump avait été transféré du C-32A vers l’ancien Air Force One.

La presse accompagnant M. Trump a indiqué qu’il était descendu des marches de l’ancien Air Force One à 22 h 56.

Il a fait le signe de la paix à la presse, mais ne s’est pas approché pour leur parler. Il a ensuite passé un moment à saluer des militaires avant de se diriger vers le nouvel avion, offert par le Qatar.

Interrogée sur la révélation d’un vol secret à bord d’un troisième avion, la Maison Blanche a transmis une déclaration de son directeur de la communication, Steve Cheung, indiquant que le jet offert par le Qatar avait été équipé de protocoles de sécurité de haut niveau garantissant la sécurité du président et de son équipe.

« Comme le président l’a récemment déclaré, de nombreux ennemis des États-Unis l’ont dans leur ligne de mire, et nous utilisons tous les moyens à notre disposition pour faire face à ces menaces », a déclaré M. Cheung. Il s’agissait de la même déclaration que celle fournie au Post.

Le Pentagone n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Ce nouvel avion, dont la livrée rouge, blanche, bleu foncé et dorée a été choisie par Trump, est un Boeing 747 offert aux États-Unis par le Qatar l’année dernière et réaménagé par le sous-traitant de défense L3Harris Technologies. Il était destiné à servir de remplacement temporaire alors que Boeing BA.N peinait à livrer les avions Air Force One de nouvelle génération, dont la livraison avait pris un retard considérable.