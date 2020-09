Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump annoncera samedi à 21h00 GMT son choix pour la Cour suprême Reuters • 23/09/2020 à 18:43









WASHINGTON, 23 septembre (Reuters) - Donald Trump annoncera samedi à 21h00 GMT le nom de la personnalité qu'il entend proposer pour intégrer la Cour suprême des Etats-Unis. Un siège est vacant au sein de la plus haute instance juridique américaine depuis la mort, vendredi dernier, de Ruth Ginsburg, figure de proue du camp progressiste. Un hommage lui est rendu ce vendredi et il se poursuivra jusqu'à samedi. Son décès a ouvert une bataille pour sa succession qui chamboule la campagne électorale et pourrait changer en profondeur le visage de la société américaine. Donald Trump a donné samedi les noms de deux femmes - Amy Coney Barrett et Barbara Lagoa - qu'il considère comme des choix possibles et qu'il avait déjà nommées comme juges dans des cours d'appel fédérales. Une nouvelle nomination à la Cour suprême par Donald Trump, si elle était approuvée par le Sénat, serait l'occasion de porter la majorité conservatrice à six juges contre trois pour des années voire des décennies, les membres de l'institution étant nommés à vie. (Rédaction de Washington, version française Nicolas Delame)

