Trump annonce un accord-cadre avec l'OTAN sur le Groenland et suspend des tarifs douaniers contre l'Europe
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 20:59
Trump a qualifié sa rencontre avec Mark Rutte de "très productive", évoquant un accord potentiel qui bénéficierait "aux États-Unis et à toutes les nations de l'OTAN". Sans donner de détails précis, il a mentionné des discussions en cours sur un mystérieux projet nommé "Dôme d'or", lié au Groenland. Le président a désigné plusieurs responsables américains, dont le vice-président JD Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio, pour mener les négociations, sous la supervision directe de la présidence.
La suspension des tarifs douaniers constitue un geste d'apaisement dans un climat marqué par des tensions commerciales récurrentes entre Washington et ses alliés européens. Les mesures prévues visaient un large éventail de produits issus de l'Union européenne. En optant pour une désescalade, Trump ouvre la voie à un possible rapprochement stratégique sur les enjeux arctiques, tout en préservant les intérêts économiques américains dans une région de plus en plus convoitée. Des précisions sont attendues dans les semaines à venir sur les contours réels de l'accord envisagé.
A lire aussi
-
Après sa forte chute de la veille, la Bourse de New York a inversé la tendance mercredi, poussée par la volte-face de Donald Trump sur le Groenland, qui a suspendu ses menaces douanières contre plusieurs pays européens. L'indice élargi S&P 500 a gagné 1,16%,
-
Une commission du Congrès américain a voté mercredi pour lancer une procédure contre Bill et Hillary Clinton, accusés d'entrave au Congrès pour avoir refusé de se présenter à une audition dans le cadre d'une enquête parlementaire sur l'affaire Epstein. "Aucun témoin, ... Lire la suite
-
Un responsable américain affirme que la FAA n'est pas un obstacle à la certification des Boeing MAX 7 et 10
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 3 à 7, pas de Boeing dans ... Lire la suite
-
Après des semaines de menaces, de convulsions boursières et de tensions diplomatiques, Donald Trump a soudainement annoncé mercredi à Davos "le cadre d'un futur accord" sur le Groenland, qui l'a conduit à lever ses menaces douanières. Au cours d'une "réunion très ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer