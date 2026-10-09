Trump annonce un accord avec Poutine sur la livraison de diesel

(Ajoute précisions, réactions, contexte)

par Bo Erickson, Timothy Gardner et Jarrett Renshaw

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi qu'à l'issue d'une discussion "très fructueuse" qu'il avait eue avec Vladimir Poutine, la Russie avait accepté de livrer immédiatement plus de 300.000 tonnes de diesel sur les marchés américain et mondial.

La mesure, censée faire baisser les prix de ce carburant aux Etats-Unis, avant les élections de mi-mandat le 3 novembre, ne devrait avoir qu'un impact limité au vu des quantités annoncées, ont cependant estimé des experts.

Dans un message sur X, le département américain du Trésor a parallèlement annoncé autoriser l'importation de diesel ruse jusqu'au 7 avril de l'an prochain, alors que le secteur pétrolier russe est visé par des sanctions américaines depuis l'invasion de l'Ukraine par les forces russes en février 2022.

Selon Donald Trump, la Russie s'est engagée à livrer 3 millions de tonnes de diesel dans un court laps de temps.

La Russie fournirait 500.000 tonnes supplémentaires en novembre, puis encore un million de tonnes "immédiatement après", a déclaré Donald Trump, précisant que d'autres livraisons suivraient "en fonction de l'état de leurs raffineries", endommagées par les attaques ukrainiennes.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a critiqué la décision de Washington, la qualifiant d'"investissement dans une guerre qui doit cesser". "Faire des cadeaux à Poutine n'apportera pas la paix ni aucun bénéfice au monde civilisé", a-t-il dit sur la plateforme X.

"La Russie 'remboursera' ce diesel par davantage de terreur et de perfidie. Autoriser la Russie à vendre des produits pétroliers revient à investir dans une guerre qu'il faut faire cesser, et non prolonger. Ce qu'il faut, c'est une véritable désescalade avec la Russie, sur une base de réciprocité", a estimé le président ukrainien.

L'accord a été annoncé alors même qu'une délégation ukrainienne se trouvait aux Etats-Unis pour discuter des moyens de mettre fin à la guerre lancée par Moscou.

"Je pense que notre équipe sert simplement de façade. Ce n'est certainement pas juste, et ce n'est pas ainsi que des partenaires devraient se traiter", a déclaré Volodimir Zelensky sur l'application de messagerie Whatsapp. "À mon sens, c'est une décision faible de la part de partenaires forts."

"FAIRE BAISSER LES PRIX DE L'ESSENCE, MA PRIORITÉ ABSOLUE"

Les prix du gazole ont bondi de 70% depuis le début du conflit opposant les États-Unis et Israël à l'Iran, provoqué par les bombardements israélo-américains contre la République islamique le 28 février dernier, et ce malgré deux mesures prises récemment par Donald Trump pour accroître l'offre: faire pression sur les alliés pour qu'ils libèrent une partie de leurs réserves stratégiques et élargir l'accès au gazole exonéré de taxes normalement réservé aux engins agricoles.

"Faire baisser les prix pour les Américains, en particulier pour nos formidables agriculteurs, éleveurs et chauffeurs routiers, est ma priorité absolue", a déclaré Donald Trump alors que les prix de l'essence nourrissent le mécontentement des électeurs à l'approche des "mid-terms".

L'annonce de l'accord avec Moscou a provoqué une nette baisse (-4,8%) des contrats à terme sur le prix du diesel US.

Des spécialistes du secteur jugent cependant que la mesure ne devrait pas avoir un impact durable sur les cours.

"Je ne saurais trop insister sur le fait que c'est du vent", a déclaré sur X Rory Johnston, spécialiste du marché pétrolier et fondateur du site CommodityContext.com, précisant que Moscou exporte d'ordinaire, quand ses raffineries ne sont pas visées par les drones ukrainiens, bien plus de diesel sur le marché mondial.

Les 300.000 tonnes annoncées par Donald Trump correspondent à environ 2,25 millions de barils. Les Etats-Unis exportent 1,5 million de barils de diesel par jour.

Trois sources proches de l'industrie ont déclaré que Donald Trump comptait émettre dans les prochains jours une directive à l'attention de son administration pour trouver les moyens de contrôler les prix du gazole.

Cette directive incitera les responsables à trouver des moyens de contourner les réglementations locales et étatiques entravant la production d'énergie et à recourir à la loi sur la production de défense (DPA), un texte datant de la Guerre froide, pour accroître la production de pétrole et de carburant et les capacités de raffinage.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)