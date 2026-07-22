Trump annonce que les médicaments génériques ne seront soumis à aucun droit de douane aux États-Unis pendant deux ans, puis à des droits de 100% et 200% par la suite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des citations et des informations contextuelles) par Kanishka Singh

Le président Donald Trump a déclaré mardi que tous les médicaments génériques importés aux États-Unis continueraient de bénéficier d’un droit de douane de 0% pendant deux ans à compter du 1er août, après quoi le taux de droit serait porté à 100% pendant un an, puis à 200% par la suite.

* "Cette mesure vise à relocaliser la production de médicaments génériques aux États-Unis, en imposant une sanction aux entreprises qui décideraient de ne pas construire d’usines ni d’acquérir d’équipements dans le délai qui leur est imparti", a déclaré M. Trump dans un message publié sur Truth Social.

* M. Trump exerce des pressions sur les laboratoires pharmaceutiques, par le biais de sa politique de tarification des médicaments fondée sur le principe de la "nation la plus favorisée", afin qu’ils alignent leurs prix sur ceux pratiqués dans d’autres pays à revenu élevé.

* Selon la Food and Drug Administration (FDA) américaine, plus de 90% des médicaments vendus aux États-Unis sont des génériques.

* La politique relative aux médicaments brevetés, de marque ou innovants restera inchangée, a précisé M. Trump.

* Les plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux ont signé l’année dernière des accords avec le gouvernement américain qui exonéraient de droits de douane des médicaments représentant des milliards de dollars.

* En avril, M. Trump a signé un décret imposant des droits de douane de 100% sur les médicaments de marque importés aux États-Unis, à moins que les fabricants n’acceptent les accords gouvernementaux sur la tarification des médicaments ou ne s’engagent à fabriquer leurs produits sur le territoire américain.