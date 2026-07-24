Trump annonce que les États-Unis vont ouvrir une enquête auprès de l'UE concernant l'amende « illégale » infligée à Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction: il faut lire « Trump » au paragraphe 3)

Le président américain Donald Trump a vivement critiqué vendredi l'Union européenne au sujet de ce qu'il a qualifié de décision illégale d'infliger une amendeà Google, la filiale d'Alphabet GOOGL.O , affirmant que Washington allait ouvrir une enquête sur le « pillage » des entreprises américaines par l'Union européenne.

Jeudi, la Commission européenne a infligé à Google une amende d’un montant total de 890 millions d’euros (1 milliard de dollars) pour avoir enfreint les règles de l’UE visant à limiter le pouvoir des géants de la technologie.

« Nous allons immédiatement ouvrir une enquête au titre de l’article 301 sur la pratique consistant à “DÉROBER” les entreprises américaines », a déclaré Trump dans un message publié sur les réseaux sociaux, faisant référence à l’article 301 de la loi sur le commerce de 1974.

« L’Union européenne paiera très cher ce comportement illégal et hautement contraire à l’éthique »,a-t-ilécrit.