Trump annonce que les États-Unis vont imposer des droits de douane de 100 % sur les puces importées, mais certaines entreprises en sont exemptées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Trump dit que les droits de douane excluront les entreprises construisant en Amérique

*

TSMC est considéré comme susceptible d'être exempté en raison de ses usines américaines

*

La Corée du Sud affirme qu'elle bénéficiera des prélèvements les plus favorables

*

des droits de douane de 100 % seraient dévastateurs pour les Philippines, selon un chef d'entreprise

*

Les droits de douane sur les puces devraient affecter SMIC et Huawei

(Refonte et passage à l'écrit) par Andrea Shalal, David Shepardson et Arsheeya Bajwa

Le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis imposeraient des droits de douane d'environ 100 % sur les importations de semi-conducteurs, mais il a offert une grande exemption: ces droits ne s'appliqueront pas aux entreprises qui fabriquent aux États-Unis ou qui se sont engagées à le faire.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par Donald Trump pour ramener l'industrie manufacturière aux États-Unis, et les remarques qu'il a formulées mercredi ont été accompagnées d'une annonce selon laquelle Apple AAPL.O investirait 100 milliards de dollars supplémentaires sur son marché national.

Pour les entreprises comme Apple, qui se sont engagées à construire aux États-Unis, "il n'y aura pas de frais", a-t-il déclaré aux journalistes dans le bureau ovale.

Il a toutefois prévenu que les entreprises ne devaient pas essayer de se soustraire à leur engagement de construire des usines aux États-Unis.

"Si, pour une raison quelconque, vous dites que vous construisez et que vous ne le faites pas, nous reviendrons en arrière, nous ferons les comptes, nous les accumulerons et nous vous facturerons à une date ultérieure, vous devrez payer, et c'est une garantie", a ajouté Donald Trump à l'adresse suivante: .

Ces commentaires n'étaient toutefois pas une annonce formelle de droits de douane, et beaucoup de choses restent floues quant à la manière dont les entreprises et les pays du monde entier seront touchés.

Les remarques de Donald Trump ont immédiatement suscité une multitude de réactions de la part des pays concernés et des groupes de pression commerciaux.

Le principal envoyé commercial de la Corée du Sud a déclaré jeudi à l'adresse que les principaux fabricants de puces Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS ne seraient pas soumis à des droits de douane de 100 % et que la Corée du Sud bénéficierait des prélèvements les plus favorables sur les semi-conducteurs dans le cadre d'un accord commercial conclu entre Washington et Séoul.

À l'opposé, le président de l'industrie philippine des semi-conducteurs, Dan Lachica, a déclaré que le plan de Donald Trump serait "dévastateur" pour son pays.

En Malaisie, le ministre du commerce, Tengku Zafrul Aziz, a averti le parlement que son pays "risquerait de perdre un marché important aux États-Unis si ses produits devenaient moins compétitifs à la suite de l'imposition de ces droits de douane"

Parmi les entreprises qui devraient être relativement épargnées, on trouve le fabricant taïwanais de puces électroniques TSMC 2330.TW , qui possède des usines aux États-Unis, de sorte que de gros clients comme Nvidia NVDA.O ne risquent pas d'être confrontés à une augmentation des coûts des droits de douane.

Nvidia, qui fabrique des processeurs graphiques de pointe pour l'intelligence artificielle, prévoit également d'investir des centaines de milliards de dollars dans des puces et des produits électroniques fabriqués aux États-Unis au cours des quatre prochaines années. Un porte-parole de Nvidia a refusé de commenter cet article.

"Les grandes entreprises riches en liquidités qui peuvent se permettre de construire en Amérique seront celles qui en profiteront le plus. C'est la survie des plus grands", a déclaré Brian Jacobsen, économiste en chef de la société de conseil en investissement Annex Wealth Management.

Le Congrès a créé un programme de subventions à la fabrication de semi-conducteurs et à la recherche d'un montant de 52,7 milliards de dollars en 2022. L'année dernière, le ministère du commerce, sous la direction du président Joe Biden, a convaincu les cinq entreprises de semi-conducteurs de pointe d'implanter des usines de fabrication de puces aux États-Unis dans le cadre de ce programme.

Selon le ministère, les États-Unis ont produit l'an dernier environ 12 % des puces semi-conductrices dans le monde, contre 40 % en 1990.

"Il y a tellement d'investissements sérieux aux États-Unis dans la production de puces qu'une grande partie du secteur sera exemptée", a déclaré Martin Chorzempa, chercheur principal à l'Institut Peterson pour l'économie internationale.

Il a ajouté qu'il était peu probable que les puces fabriquées par les sociétés chinoises SMIC ou Huawei soient exemptées, mais il a fait remarquer que les puces de ces sociétés entrant sur le marché américain étaient principalement incorporées dans des appareils assemblés en Chine.

"Si ces droits de douane étaient appliqués sans droits de douane sur les composants, cela ne ferait peut-être pas une grande différence", a-t-il déclaré.

L'Union européenne a déclaré avoir accepté un taux de droit unique de 15 % pour la grande majorité de ses exportations, y compris les voitures, les puces et les produits pharmaceutiques. Le Japon a déclaré que les États-Unis avaient accepté de ne pas lui appliquer un taux de droits de douane inférieur à celui des autres pays sur les puces.

Les actions des fabricants de puces asiatiques ayant de grands projets d'investissement aux États-Unis ont augmenté jeudi, TSMC et Samsung progressant respectivement de 4,4 % et de 2 %. Le producteur de tranches de silicium GlobalWafers

6488.TWO , qui possède une usine au Texas, a bondi de 10 %.

Samsung a refusé de commenter les remarques de Donald Trump. TSMC n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. GlobalWafers a déclaré avoir mis en œuvre de manière proactive des stratégies de réduction des coûts et pense avoir la possibilité de maintenir sa compétitivité.