Trump annonce que les États-Unis imposeront des droits de douane de 100 % sur certaines importations de puces électroniques

Donald Trump déclare que les droits de douane cibleront les producteurs de puces non américains, à l'exclusion de ceux qui construisent en Amérique

TSMC probablement exempté en raison de ses usines américaines, aidant Nvidia

Les droits de douane sur les puces pourraient avoir un impact sur les produits de la Chine, de SMIC et de Huawei

Les États-Unis vont imposer des droits de douane d'environ 100 % sur les puces semi-conductrices importées de pays qui ne produisent pas en Amérique ou qui prévoient de le faire, a déclaré le président Donald Trump .

Donald Trump a déclaré aux journalistes dans le bureau ovale mercredi que le nouveau taux tarifaire s'appliquerait à "toutes les puces et tous les semi-conducteurs entrant aux États-Unis", mais ne s'appliquerait pas aux entreprises qui se sont engagées à fabriquer aux États-Unis ou qui sont en train de le faire.

"Si, pour une raison quelconque, vous dites que vous construisez et que vous ne le faites pas, nous reviendrons en arrière, nous ferons les comptes, nous les accumulerons et nous vous facturerons à une date ultérieure, vous devrez payer, et c'est une garantie", a ajouté Donald Trump.

Ces commentaires ne constituaient pas une annonce officielle de droits de douane et Donald Trump n'a pas donné d'autres précisions.

On ne sait pas exactement combien de puces, ni de quel pays, seraient touchées par ce nouveau levy. Le fabricant taïwanais de puces TSMC 2330.TW - qui fabrique des puces pour la plupart des entreprises américaines - possède des usines dans le pays, de sorte que ses gros clients tels que Nvidia NVDA.O ne risquent pas d'être confrontés à une augmentation des coûts des droits de douane.

Le géant des puces d'IA a lui-même déclaré qu'il prévoyait d'investir des centaines de milliards de dollars dans des puces et des produits électroniques fabriqués aux États-Unis au cours des quatre prochaines années. Un porte-parole de Nvidia a refusé de faire des commentaires pour cette histoire.

"Les grandes entreprises riches en liquidités qui peuvent se permettre de construire en Amérique seront celles qui en profiteront le plus. C'est la survie des plus grands", a déclaré Brian Jacobsen, économiste en chef de la société de conseil en investissement Annex Wealth Management.

Le Congrès a créé un programme de subventions à la fabrication de semi-conducteurs et à la recherche d'un montant de 52,7 milliards de dollars en 2022. L'année dernière, le ministère du commerce, sous la direction du président Joe Biden, a convaincu les cinq entreprises de semi-conducteurs de pointe d'implanter des usines de fabrication de puces aux États-Unis dans le cadre de ce programme.

Selon le ministère, les États-Unis ont produit l'année dernière environ 12 % des puces à semi-conducteurs dans le monde, alors qu'ils en produisaient 40 % en 1990.

Tout droit de douane sur les puces viserait probablement la Chine, avec laquelle Washington négocie toujours un accord commercial.

"Il y a tellement d'investissements sérieux aux États-Unis dans la production de puces qu'une grande partie du secteur sera exemptée", a déclaré Martin Chorzempa, chercheur principal à l'Institut Peterson pour l'économie internationale.

Étant donné que les puces fabriquées en Chine ne seront pas exemptées, les puces fabriquées par SMIC ou Huawei ne le seront pas non plus, a déclaré Martin Chorzempa, qui a fait remarquer que les puces de ces entreprises entrant sur le marché américain étaient principalement incorporées dans des appareils assemblés en Chine.

"Si ces droits de douane étaient appliqués sans droits de douane sur les composants, cela ne ferait peut-être pas une grande différence", a-t-il ajouté.

La Corée du Sud et le Japon, pays producteurs de puces, ainsi que l'Union européenne, ont conclu des accords commerciaux avec les États-Unis, ce qui pourrait leur conférer un avantage.

L'Union européenne a déclaré avoir accepté un taux de droit unique de 15 % pour la grande majorité de ses exportations, y compris les voitures, les puces et les produits pharmaceutiques. La Corée du Sud et le Japon ont déclaré séparément que les États-Unis avaient accepté de ne pas leur appliquer des droits de douane inférieurs à ceux des autres pays sur les puces, suggérant ainsi un prélèvement de 15 % également.