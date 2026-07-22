Trump annonce que les compagnies aériennes américaines peuvent désormais desservir le Liban pour la première fois depuis 1985

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de la FAA et de précisions supplémentaires aux paragraphes 3 à 7) par David Shepardson

Le président Donald Trump a déclaré mardi, après avoir rencontré le président libanais Joseph Aoun, qu’il donnait instruction au gouvernement américain d’autoriser toutes les compagnies aériennes nationales à desservir directement ce pays. Tous les vols américains ont été suspendus en 1985 après le détournement du vol TWA 847 au départ d’Athènes, en Grèce, à destination de Rome, en Italie. L’avion a été contraint d’atterrir à Beyrouth. Au cours de cette épreuve qui dura 17 jours, un plongeur de la marine américaine a trouvé la mort. Avant que les vols vers le Liban puissent reprendre, les autorités américaines devront procéder à un examen approfondi de la sécurité de l’aéroport de Beyrouth et certifier qu’il est sûr. On ignore encore si les compagnies aériennes américaines seront disposées à reprendre leurs vols.

Les principales compagnies aériennes américaines, American Airlines AAL.O , United Airlines UAL.O et Delta Air Lines

DAL.N , ont suspendu leurs vols vers la ville voisine de Tel-Aviv, invoquant des raisons de sécurité.

La FAA a déclaré qu’elle “se réjouissait de collaborer avec les compagnies aériennes et ses partenaires interinstitutionnels pour mettre en œuvre la directive du président et favoriser la reprise en toute sécurité des vols vers le Liban”.

Le Département d’État américain a actuellement émis un avis de “non-voyage” vers le Liban à l’intention des Américains, invoquant les fortes tensions au Moyen-Orient. En février, le gouvernement a ordonné aux employés non essentiels du gouvernement américain et à leurs familles de quitter le Liban, en raison des risques pour leur sécurité. En janvier, Donald Trump a ordonné au ministère américain des Transports de lever l’interdiction des vols de passagers américains à destination du Venezuela après que les États-Unis eurent capturé le président du pays, Nicolas Maduro, lors d’une opération militaire menée ce même mois. Le trafic aérien a repris fin avril, après sept ans d’interruption, avec un vol American Airlines reliant Miami à Caracas.