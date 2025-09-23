Trump annonce qu'Uzbekistan Airways achètera jusqu'à 22 Boeing 787 Dreamliners pour plus de 8 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'Uzbekistan Airways avait signé un accord avec Boeing BA.N pour plus de 8 milliards de dollars, dans lequel Uzbekistan Airways prévoit d'acquérir jusqu'à 22 Boeing 787 Dreamliners.

Trump a déclaré à Truth Social qu'il avait parlé au président de l'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, au début du mois. Boeing a publié séparément une déclaration sur la commande lundi.