Trump annonce qu'Uzbekistan Airways achètera jusqu'à 22 Boeing 787 Dreamliners pour plus de 8 milliards de dollars
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 00:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'Uzbekistan Airways avait signé un accord avec Boeing BA.N pour plus de 8 milliards de dollars, dans lequel Uzbekistan Airways prévoit d'acquérir jusqu'à 22 Boeing 787 Dreamliners.

Trump a déclaré à Truth Social qu'il avait parlé au président de l'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, au début du mois. Boeing a publié séparément une déclaration sur la commande lundi.

Valeurs associées

BOEING CO
212,090 USD NYSE -1,59%
