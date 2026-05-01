Trump annonce qu'il va porter les droits de douane sur les voitures européennes à 25 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations de Trump aux paragraphes 2 et 3)

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il allait augmenter à 25 % les droits de douane sur les voitures et les camions en provenance de l'Union européenne, affirmant que l'UE n'avait pas respecté son accord commercial.

"Étant donné que l'Union européenne ne respecte pas notre accord commercial, sur lequel nous nous étions pleinement mis d'accord, j'augmenterai la semaine prochaine les droits de douane imposés à l'Union européenne sur les voitures et les camions entrant aux États-Unis", a-t-il écrit dans un message publié sur les réseaux sociaux.

"Il est parfaitement entendu et convenu que, s'ils produisent des voitures et des camions dans des usines aux États-Unis, il n'y aura AUCUN DROIT DE DOUANE", a ajouté Trump.