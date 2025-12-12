Trump annonce qu'il signera un décret visant à prévaloir sur les lois des États en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il signerait un décret sur l'intelligence artificielle qui tenterait de prévaloir sur un nombre croissant de lois étatiques régissant la technologie par une norme nationale.
"Nous voulons avoir une source centrale d'approbation", a déclaré M. Trump à la presse, entouré de ses principaux conseillers, dont le secrétaire au Trésor Scott Bessent.
