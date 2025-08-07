Trump annonce des droits de douane d'environ 100% sur les semi-conducteurs importés

Les entreprises chinoises SMIC et Huawei probablement impactées

Les entreprises construisant en Amérique seront épargnées

TSMC devrait être exempté avec ses usines américaines

La Corée du Sud devrait bénéficier de taux les plus favorable

Le taux de 100% serait dévastateur pour les Philippines-syndicat

par Andrea Shalal, David Shepardson et Arsheeya Bajwa

Les Etats-Unis vont imposer des droits de douane d'environ 100% sur les semi-conducteurs importés, a déclaré mercredi le président américain Donald Trump, précisant que ces taxes ne s'appliqueraient pas aux entreprises s'étant engagées à produire aux Etats-Unis ou prévoyant de le faire.

Il a effectué ces commentaires devant des journalistes réunis dans le Bureau ovale de la Maison blanche, sans donner de calendrier spécifique.

"Des droits de douane de 100% sur tous les semi-conducteurs et les puces importés aux Etats-Unis", a déclaré Donald Trump.

"Mais si vous avez pris l'engagement de fabriquer (aux Etats-Unis) ou si vous êtes en train de fabriquer (aux Etats-Unis), comme il y en a beaucoup, pas de droits de douane".

Cette décision, qui illustre la volonté de Donald Trump de rapatrier la production manufacturière aux Etats-Unis, a été réalisée en parallèle d'une annonce faîte par Apple APPL.O d'investir 100 milliards de dollars sur le sol américain.

Pour les entreprises comme Apple, "il n'y aura pas de changement", a déclaré le président américain depuis le Bureau ovale.

On ne connaît pas dans l'immédiat la proportion de semi-conducteurs qui seront concernés par cette mesure, ni leurs pays d'origine.

Aucun décret en ce sens n'a été signé pour l'heure et ces déclarations n'ont pas valeur de déclaration officielle d'instauration de droits de douane mais elles ont provoqué une multitude de commentaires de professionnels du secteur et de partenaires commerciaux des Etats-Unis.

L'envoyé sud-coréen pour le commerce a déclaré jeudi que les fabricants nationaux de semi-conducteurs Samsung Electronics et SK Hynix ne seront pas concernés par un taux de 100%, ajoutant que Séoul bénéficiera d'une imposition plus favorable dans le cadre de l'accord passé avec Washington.

Samsung Electronics et SK Hynix n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

A l'inverse, le président du Syndicat professionnel des industries des semi-conducteurs et de l’électronique aux Philippines (SEIA), Dan Lachica, a déploré une décision américaine "dévastatrice" pour son pays.

En Malaisie, acteur majeur du secteur des semi-conducteurs, le ministre du Commerce, Tengku Zafrul Aziz, a averti devant le Parlement que son pays "risque de perdre un marché important aux Etats-Unis si les produits deviennent moins compétitifs à cause de l'imposition de ces droits de douane".

POIDS LOURD DE L'IA

Le groupe taïwanais TSMC 2330.TW , qui fabrique des puces pour la plupart des entreprises américaines, dispose d'usines aux Etats-Unis, laissant à penser que ses clients majeurs - tel le poids lourd de l'intelligence artificielle Nvidia NVDA.O - ne seront pas affectés.

Nvidia a également partagé son intention d'investir des centaines de milliards de dollars aux Etats-Unis.

Les deux entreprises n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

Durant le mandat de l'ancien président Joe Biden, le département américain du Commerce a convaincu l'an dernier les cinq principaux fabriquants de semi-conducteurs d'installer des sites aux Etats-Unis dans le cadre d'un programme de production et de recherche de 52,7 milliards de dollars créé par le Congrès en 2022.

Les Etats-Unis ont produit l'an dernier environ 12% des semi-conducteurs vendus à travers le monde, contre 40% en 1990, selon des données du département américain du Commerce.

Donald Trump a prévenu mercredi que si les entreprises ayant promis d'installer leur production aux Etats-Unis ne joignaient pas les actes à la parole, Washington les "ferait payer ultérieurement, c'est une garantie". "Nous allons ajouter (les taxes), ça s'accumulera, et on vous prélèvera", a-t-il dit.

Il est vraisemblable que ces droits de douane revus à la hausse concernent la Chine, avec laquelle les Etats-Unis continuent de négocier un accord commercial.

D'autres pays, comme la Corée du Sud et le Japon, ont déjà scellé un pacte commercial avec l'administration Trump, de même que l'Union européenne.

Bruxelles a déclaré que l'accord conclu fin juillet avec Washington prévoyait un taux unique de 15% pour les droits de douane américains sur un large éventail de produits européens, dont les voitures et les semi-conducteurs.

(Andrea Shalal, Kanishka Singh et David Shepardson à Washington, Arsheeya Bajwa à Bangalore, avec Akash Sriram à Bangalore, Hyunjoo Jin à Séoul, Wen-Yee Lee à Taipei, Karen Lema à Manille, Rozanna Latiff à Kuala Lumpur et Che Pan à Pékin ; version française Jean-Stéphane Brosse, Jean Terzian et Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)