Trump agira très bientôt sur les sociétés chinoises de logiciels-Pompeo

WASHINGTON, 2 août (Reuters) - Le président américain Donald Trump prendra dans les prochains jours des mesures contre les sociétés chinoises de logiciels qui transmettent leurs données directement au gouvernement chinois et présentent un risque pour la sécurité nationale des Etats-Unis, a dit dimanche le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo. "Le président Trump a dit 'ça suffit' et nous allons régler le problème, donc il agira dans les prochains jours sur une large palette de risques pour la sécurité nationale que représentent les logiciels connectés au Parti communiste chinois", a-t-il déclaré sur la chaîne de télévision Fox News. (Doina Chiacu, Gilles Guillaume pour la version française)

