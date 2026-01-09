 Aller au contenu principal
Trump affirme que les compagnies pétrolières dépenseront au moins 100 milliards de dollars au Venezuela
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 03:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que les compagnies pétrolières dépenseraient au moins 100 milliards de dollars au Venezuela.

M. Trump a fait ces commentaires à l'émission "Hannity" de Fox News avant une réunion avec des dirigeants de compagnies pétrolières vendredi.

Venezuela

Valeurs associées

CHEVRON
159,250 USD NYSE +2,61%
CONOCOPHILLIPS
98,730 USD NYSE +5,06%
EXXON MOBIL
122,910 USD NYSE +3,73%
Gaz naturel
3,53 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
32,175 USD NYSE +5,89%
Pétrole Brent
62,41 USD Ice Europ -0,46%
Pétrole WTI
58,14 USD Ice Europ -0,41%
VALERO ENERGY
191,365 USD NYSE +4,04%
© 2026 Thomson Reuters.

