Trump affirme que les compagnies pétrolières dépenseront au moins 100 milliards de dollars au Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que les compagnies pétrolières dépenseraient au moins 100 milliards de dollars au Venezuela.
M. Trump a fait ces commentaires à l'émission "Hannity" de Fox News avant une réunion avec des dirigeants de compagnies pétrolières vendredi.
