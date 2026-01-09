Trump affirme que les compagnies pétrolières dépenseront au moins 100 milliards de dollars au Venezuela

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que les compagnies pétrolières dépenseraient au moins 100 milliards de dollars au Venezuela.

M. Trump a fait ces commentaires à l'émission "Hannity" de Fox News avant une réunion avec des dirigeants de compagnies pétrolières vendredi.