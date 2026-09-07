Trump affirme que le constructeur canadien Bombardier ne pourra pas vendre aux États-Unis s'il ne produit pas sur place

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* Les clients de Bombardier exploitent environ la moitié de sa flotte de 5 100 appareils aux États-Unis

* Bombardier possède une usine aux États-Unis, dans le Kansas, dédiée à la fabrication d'avions de défense destinés à des missions spéciales

* Trump avait précédemment menacé les avions de fabrication canadienne de droits de douane de 50 % et de la révocation de la certification de certains jets Bombardier

(Ajout de détails supplémentaires aux paragraphes 4 à 7 et 9 à 10, ainsi que de photos de l'usine Bombardier)

Le président Donald Trump a déclaré lundi que le constructeur aéronautique canadien Bombardier

BBDb.TO ne serait plus autorisé à vendre ses produits aux États-Unis à moins de commencer à produire dans le pays.

“FINI LES VENTES DE BOMBARDIER AUX ÉTATS-UNIS! Leurs produits ne sont pas assez bons!”, a déclaré Trump dans un message publié sur Truth Social.

“S'ils veulent notre marché, ils doivent fabriquer ici et cesser de traiter l'Amérique comme une "tirelire"”, a-t-il ajouté.

Ce message de Trump, publié dans un contexte de conflit commercial croissant entre Washington et Toronto, constituait la dernière salve en date de sa campagne visant à faire pression sur les entreprises étrangères et nationales pour qu’elles fabriquent davantage de produits aux États-Unis. Cet objectif a guidé de nombreuses politiques économiques au cours de son second mandat, notamment la mise en place d’un mur tarifaire quasi mondial qui a suscité les plaintes de nombreux partenaires commerciaux américains.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la manière dont Trump mettrait en œuvre cette mesure ni sur les démarches qu’il entreprendrait.

Bombardier dispose déjà d’une division de défense dotée d’une usine basée aux États-Unis, au Kansas, où elle prépare des avions destinés à des missions spéciales. Environ la moitié de la flotte de 5 100 appareils exploités par les clients de Bombardier se trouve aux États-Unis.

L’entreprise n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

En janvier, Trump avait déclaré que les États-Unis retiraient la certification aux jets d’affaires Bombardier Global Express et avait menacé d’imposer des droits de douane de 50 % sur tous les avions fabriqués au Canada jusqu’à ce que l’autorité de régulation canadienne certifie un certain nombre d’appareils produits par son concurrent américain Gulfstream. Aucune de ces deux mesures n’a été mise en œuvre, mais le mois suivant, le Canada a certifié plusieurs avions Gulfstream.

Bombardier a annoncé le 1er septembre qu’elle allait acquérir une usine canadienne auprès du fournisseur Mitsubishi Heavy Industries 7011.T , qui fabrique des ailes pour les avions Global 5500 et 6500 du constructeur de jets privés.

En juillet, Bombardier a indiqué que son chiffre d’affaires trimestriel avait progressé de 6 % par rapport au même trimestre de l’année précédente, pour atteindre 2,15 milliards de dollars , grâce à une forte demande de services après-vente.