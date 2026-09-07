Trump affirme que le constructeur canadien Bombardier ne pourra pas vendre aux États-Unis s'il ne fabrique pas sur place

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* Les clients de Bombardier exploitent environ la moitié de sa flotte de 5 100 appareils aux États-Unis

* Bombardier possède une usine aux États-Unis, dans le Kansas, dédiée à la fabrication d'avions de défense pour missions spéciales

* Bombardier emploie 3 500 personnes aux États-Unis

* Trump avait auparavant menacé les avions de fabrication canadienne de droits de douane de 50 % et du retrait de la certification de certains jets Bombardier

(Ajout d'éléments de contexte et de commentaires d'analystes)

par Bhargav Acharya et Allison Lampert

Le président Donald Trump a déclaré lundi que le constructeurcanadien d'avions d'affaires Bombardier

BBDb.TO ne serait plus autorisé à vendre ses appareils aux États-Unis à moins de commencer à les fabriquer dans ce pays.

“FINIES LES VENTES DE BOMBARDIER AUX ÉTATS-UNIS! Leurs produits ne sont pas assez bons!”, a déclaré Trump dans un message publié sur Truth Social.

“S’ils veulent notre marché, ils doivent fabriquer ici et cesser de traiter l’Amérique comme une ‘tirelire’”, a-t-il ajouté.

Le message de Trump intervient dans un contexte de conflit commercial croissant entre Washington et Ottawa, l’une des nombreuses mesures économiques prises par lui au cours de son second mandat, notamment la mise en place d’un mur tarifaire quasi mondial, qui ont suscité les critiques de nombreux partenaires commerciaux des États-Unis.

Le Canada s’apprête à mettre en place mardi une vague de contre-droits de douane à l’encontre des États-Unis.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la manière dont Trump comptait mettre en œuvre cette mesure ni sur les démarches qu’il entreprendrait pour interdire les livraisons d’avions Bombardier, qui ont été approuvés par l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) américaine.

Les jets de l’avionneur sont également conformes à l’accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada (USMCA), que Trump a contribué à mettre en œuvre.

Richard Aboulafia, analyste américain du secteur aérospatial, a déclaré qu’il ne pensait pas que des clients de jets d’affaires annuleraient leurs commandes auprès de Bombardier et qu’il ne voyait pas comment Trump pourrait empêcher leur vente. M. Aboulafia a souligné que la plupart des jets privés de Bombardier utilisent des moteurs américains, produits à la fois par Honeywell Aerospace HONA.O et par GE Aerospace GE.N .

Le secteur aérospatial est sorti largement indemne de la guerre tarifaire menée par Trump, le flux de pièces détachées et d’avions n’étant actuellement pas affecté par les droits de douane. Selon l’association professionnelle américaine Aerospace Industries Association, le secteur aérospatial et de la défense du pays affiche un excédent commercial de 109,2 milliards de dollars, avec des exportations en hausse de 25 % sur une base annuelle en 2025.

À l’instar du secteur automobile américain, qui dépend de la production de pièces par son voisin du nord, l’aérospatiale est fortement intégrée à l’échelle mondiale.

Bombardier, le concurrent montréalais du constructeur américain d’avions d’affaires Gulfstream Aerospace GD.N , emploie 3 500 personnes aux États-Unis et s’appuie sur un réseau de 2 800 fournisseurs dans ce pays, ainsi que sur des usines et des centres de service. L’entreprise est en train d’ouvrir son sixième centre de service aux États-Unis et produit les ailes de son jet phare, le Global 8000, au Texas.

Bombardier dispose également d’une division défense dotée d’une usine située au Kansas, aux États-Unis, où elle adapte des avions fabriqués au Canada à des missions spéciales. Environ la moitié de la flotte de 5 100 appareils exploités par les clients de Bombardier se trouve aux États-Unis.

L'entreprise n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

En janvier, Donald Trump a déclaré que les États-Unis retiraient leur certification aux jets d’affaires Bombardier Global Express et a menacé d’imposer des droits de douane de 50 % sur tous les avions fabriqués au Canada jusqu’à ce que l’autorité de régulation canadienne certifie un certain nombre d’appareils produits par Gulfstream. Aucune de ces mesures n’a été mise en œuvre, mais le mois suivant, le Canada a certifié plusieurs avions Gulfstream.

En juillet, Bombardier a annoncé que son chiffre d’affaires trimestriel avait progressé de 6 % par rapport au même trimestre de l’année précédente, pour atteindre 2,15 milliards de dollars, grâce à une forte demande de services après-vente.