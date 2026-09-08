Trump affirme que le constructeur canadien Bombardier doit fabriquer ses avions aux États-Unis, sous peine de perdre son accès au marché américain

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* Les clients de Bombardier exploitent environ la moitié de sa flotte de 5 100 appareils aux États-Unis

* Bombardier possède une usine aux États-Unis, dans le Kansas, dédiée à la fabrication d'avions de défense destinés à des missions spéciales

* Bombardier emploie 3 500 personnes aux États-Unis

* Trump avait auparavant menacé les avions de fabrication canadienne de droits de douane de 50 % et du retrait de la certification de certains jets Bombardier

(Ajout d'un commentaire de Bombardier aux paragraphes 12 et 13)

par Bhargav Acharya et Allison Lampert

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que le constructeur canadien d'avions d'affaires Bombardier BBDb.TO ne serait plus autorisé à vendre ses appareils aux États-Unis à moins de se lancer dans la production dans ce pays.

"FINI LES VENTES DE BOMBARDIER AUX ÉTATS-UNIS! Leurs produits ne sont pas assez bons!", a déclaré Trump dans un message publié sur Truth Social.

"S’ils veulent notre marché, ils doivent fabriquer ici et cesser de traiter l’Amérique comme une 'tirelire'", a-t-il ajouté.

Trump a publié ce message alors que le différend commercial entre Washington et Ottawa s'intensifie, s'inscrivant dans le cadre de la vague quasi-mondiale de mesures tarifaires menée au cours de son deuxième mandat, qui a suscité les plaintes de nombreux partenaires commerciaux des États-Unis.

Le Canada s’apprête à instaurer mardi une vague de contre-droits de douane à l’encontre des États-Unis.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la manière dont Trump mettrait en œuvre cette mesure ni sur les mesures qu’il prendrait pour interdire les livraisons d’avions Bombardier, qui ont pourtant été approuvés par l’Administration fédérale de l’aviation américaine (FAA).

Les jets de l’avionneur sont également conformes à l’accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada que Trump a contribué à mettre en œuvre.

L’analyste américain du secteur aérospatial Richard Aboulafia a déclaré qu’il ne pensait pas que des clients d’avions d’affaires annuleraient leurs commandes auprès de Bombardier et qu’il ne voyait pas comment Trump pourrait empêcher leur vente. Aboulafia, directeur général d’AeroDynamic Advisory, un cabinet de conseil en gestion aérospatiale, a souligné que la plupart des jets privés de Bombardier utilisaient des moteurs américains, produits à la fois par Honeywell Aerospace HONA.O et GE Aerospace GE.N .

Le secteur aérospatial est sorti largement indemne de la guerre tarifaire de Trump, le flux de pièces et d’avions n’étant pour l’instant pas affecté par les droits de douane. Selon l’association professionnelle américaine Aerospace Industries Association, le secteur aérospatial et de la défense du pays affiche un excédent commercial de 109,2 milliards de dollars, avec des exportations en hausse de 25 % sur une base annuelle en 2025.

À l’instar du secteur automobile américain, qui dépend de la production de pièces par son voisin du nord, l’aérospatiale est un secteur fortement intégré.

Bombardier, le concurrent montréalais du constructeur américain d’avions d’affaires Gulfstream Aerospace GD.N , emploie 3 500 personnes aux États-Unis et s’appuie sur un réseau de 2 800 fournisseurs dans ce pays, ainsi que sur des usines et des centres de service. L’entreprise est en train d’ouvrir son sixième centre de service aux États-Unis et produit les ailes de son jet phare, le Global 8000, au Texas.

Bombardier a indiqué lundi soir dans un communiqué qu’elle dépensait chaque année plus de 2,5 milliards de dollars auprès de fournisseurs américains.

"Notre objectif est de continuer à investir dans notre personnel, nos clients et les communautés au sein desquelles nous exerçons nos activités à travers le pays", a déclaré l’entreprise à propos des États-Unis.

Bombardier dispose également d’une division défense dotée d’une usine située au Kansas, aux États-Unis, où elle adapte des avions fabriqués au Canada à des missions spéciales. Environ la moitié de la flotte de 5 100 appareils exploités par les clients de Bombardier se trouve aux États-Unis.

En janvier, Donald Trump a déclaré que les États-Unis retiraient la certification des jets d’affaires Bombardier Global Express et a menacé d’imposer des droits de douane de 50 % sur tous les avions fabriqués au Canada jusqu’à ce que l’autorité de régulation canadienne certifie un certain nombre d’appareils produits par Gulfstream. Aucune de ces mesures n’a été mise en œuvre, mais le mois suivant, le Canada a certifié plusieurs avions Gulfstream.

En juillet, Bombardier a annoncé que son chiffre d’affaires trimestriel avait progressé de 6 % par rapport à la même période de l’année précédente, pour atteindre 2,15 milliards de dollars, grâce à une forte demande de services après-vente.