Trump affirme que des "forces très négatives" suscitent des inquiétudes exagérées concernant l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des informations complémentaires sur les dons de campagne versés par des dirigeants du secteur de l'IA, ainsi que des commentaires du directeur général d'Anthropic, aux paragraphes 7, 10 à 12)

* Trump déclare: "Celui qui domine l’IA l’emporte"

* Les dirigeants du secteur de l’IA investissent des millions dans les campagnes des républicains au Congrès

* Les chercheurs d'Anthropic mettent en garde contre le risque d'extinction de l'humanité lié à l'IA

par Bo Erickson et Padraic Halpin

Dimanche, le président américain Donald Trump a comparé les détracteurs de l'intelligence artificielle à des "forces très négatives" évoquant des scénarios qui ne se produiront pas, et a déclaré qu'il voulait s'assurer que les États-Unis restent le leader du secteur.

"Nous devançons la Chine dans le domaine de l’IA. Nous sommes le pays le plus avancé au monde, et franchement, je veux que cela reste ainsi, car celui qui domine l’IA l’emporte", a déclaré Donald Trump aux journalistes sur son parcours de golf en Irlande, lorsqu’on lui a demandé si le secteur de l’IA devait ralentir ou être davantage réglementé.

"Nous pourrions mettre en place des garde-fous. Nous pouvons faire ceci ou cela. Mais je pense qu’il y a beaucoup de forces très négatives qui soulèvent cette question alors qu’elles ne devraient pas le faire, et qui évoquent des scénarios qui ne se produiront pas."

Trump a résisté à l'idée d'attiser les inquiétudes concernant l'IA.

Le débat public sur l’IA s’est intensifié aux États-Unis après que deux chercheurs d’Anthropic ont lancé des avertissements selon lesquels cette technologieen pleine évolution pourrait conduire à l’extinction de l’espèce humaine dans un avenir pas si lointain.

Au cours de son second mandat, l’administration Trump a largement soutenu les entreprises spécialisées dans l’IA. Ces leaders du secteur de l’IA et d’autres entreprises technologiques ont également apporté leur soutien aux initiatives de Trump.

Les dirigeants du secteur de l’IA ont investi massivement dans la campagne des élections de mi-mandat, en vue du scrutin du 3 novembre qui déterminera la composition du Congrès. Le super PAC d’Elon Musk, directeur général de SpaceX, America PAC, a déjà dépensé des millions pour soutenir des candidats républicains et devrait jouer un rôle majeur dans les efforts visant à mobiliser les électeurs cet automne.

Le Pentagone a mis en garde cette année contre les risques liés au modèle d’Anthropic.

Suite aux avertissements des chercheurs, certains directeurs généraux du secteur de l’IA plaident en faveur d’un ralentissement des progrès de ces modèles.

Samedi, le directeur général d’Anthropic , Dario Amodei, a présenté un cadre en trois étapes destiné à modérer le rythme du développement et à gagner du temps pour gérer les risques.Cette proposition a immédiatement reçu le soutien de plusieurs autres dirigeants de grandes entreprisesd’IA , dont Musk et le directeur général d’OpenAI, Sam Altman.

Dans une interview diffusée dimanche dans l’émission de CBS "Face the Nation with Margaret Brennan", Dario Amodei a déclaré que la concurrence entre les entreprises américaines et chinoises du secteur de l’IA constituait le "dilemme le plus difficile" lorsqu’il s’agit d’établir une "limite de vitesse" au rythme de développement de l’IA.

"Nous ne devons pas nous faire d’illusions, car les incitations à prendre de l’avance et l’avantage militaire qui en découle sont si importants que la capacité à vérifier que l’autre camp ne triche pas doit être à toute épreuve", a-t-il déclaré. "Je pense donc que cela va prendre des années, et honnêtement, je ne sais pas si c’est possible."

Jacob Coxon, l’un des chercheurs d’Anthropic qui a démissionné avant de lancer ces avertissements, a appelé les États-Unis à collaborer avec d’autres pays pour garantir un rythme de développement équilibré.

"Je pense qu’une coordination internationale est nécessaire, sans quoi nous risquons de nous lancer dans la même course que la Chine, ce qui pourrait s’avérer tout aussi dangereux", a déclaré Jacob Coxon dans l’émission Meet the Press de NBC.