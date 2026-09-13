 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump affirme que des « forces très négatives » suscitent des inquiétudes exagérées au sujet de l'IA
information fournie par Reuters 13/09/2026 à 15:36
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré que de nombreuses « forces très négatives » évoquaient des scénarios concernant l’IA qui ne se produiront pas, et a ajouté qu’il souhaitait s’assurer que les États-Unis restent le leader du secteur.

« Nous devançons la Chine dans le domaine de l’IA. Nous sommes le pays le plus avancé au monde, et franchement, je veux que cela reste ainsi, car celui qui domine l’IA domine le monde », a déclaré M. Trump aux journalistes lorsqu’on lui a demandé si le secteur de l’IA devait ralentir ou être davantage réglementé.

« Nous pourrions mettre en place des garde-fous. Nous pouvons faire ceci ou cela. Mais je pense qu’il y a beaucoup de forces très négatives qui soulèvent des questions qu’elles ne devraient pas soulever, et qui évoquent des scénarios qui ne se produiront pas. »

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une personne vote aux élections législatives en Suède, le 12 septembre 2026 à Nacka, dans le comté de Stockholm ( AFP / Jonathan NACKSTRAND )
    La gauche ou des ministres d'extrême droite? La Suède à l'heure du choix
    information fournie par AFP 13.09.2026 16:04 

    Le retour de la gauche au pouvoir? Ou l'entrée fracassante de l'extrême droite au gouvernement? Des millions de Suédois votent dimanche pour des élections législatives cruciales, à l'issue très incertaine. "Je pense que ça va être très serré, c'est très intéressant", ... Lire la suite

  • Le train qui a déraillé en Normandie au lendemain de l'accident à Cléon le 12 septembre 2026 ( AFP / Guillaume SALIGOT )
    TER normand: appels à la prudence sur les causes du déraillement
    information fournie par AFP 13.09.2026 15:59 

    Deux jours après le déraillement d'un TER qui a fait 44 blessés en Normandie, les autorités continuent d'appeler à la prudence sur les causes de l'accident, qui alimentent de nombreuses spéculations, la présence d'un morceau de rail sur les voies restant à ce stade ... Lire la suite

  • Un buste de Staline visible derrière la fenêtre du musée de l'exil de Vologda, le 14 juillet 2026 ( AFP / Igor IVANKO )
    En Russie, la croisade ultraconservatrice du gouverneur Filimonov
    information fournie par AFP 13.09.2026 15:26 

    Il se réclame des traditions orthodoxes, a interdit de fait l'avortement et guerroie contre l'alcool: Guéorgui Filimonov, gouverneur ultraconservateur de la région russe de Vologda taxé d'"autoritarisme" par certains, est candidat du parti présidentiel aux législatives, ... Lire la suite

  • Des proches de personnes disparues regardent une employée de l'agence de recherche et de secours indonésienne écrire des informations sur les opérations en cours après le naufrage d'un ferry, le 13 septembre 2026 à Banjarmasin en Indonésie ( AFP / INFUZ )
    Naufrage d'un ferry en Indonésie : six morts, 129 personnes encore recherchées
    information fournie par AFP 13.09.2026 15:11 

    Six personnes sont mortes, 129 sont toujours portées disparues dimanche et 108 ont pu être secourues après le chavirage d'un ferry, reliant les îles indonésiennes de Java et de Bornéo, en raison de mauvaises conditions météo, ont indiqué les services de secours ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
104,36 -4,51%
CAC 40
8 179,77 +0,78%
Or
4 348,36 0,00%
TOTALENERGIES
78,77 +0,50%
EUR/USD SPOT
1,15983 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank