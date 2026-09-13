Trump affirme que des « forces très négatives » suscitent des inquiétudes exagérées au sujet de l'IA

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Le président américain Donald Trump a déclaré que de nombreuses « forces très négatives » évoquaient des scénarios concernant l’IA qui ne se produiront pas, et a ajouté qu’il souhaitait s’assurer que les États-Unis restent le leader du secteur.

« Nous devançons la Chine dans le domaine de l’IA. Nous sommes le pays le plus avancé au monde, et franchement, je veux que cela reste ainsi, car celui qui domine l’IA domine le monde », a déclaré M. Trump aux journalistes lorsqu’on lui a demandé si le secteur de l’IA devait ralentir ou être davantage réglementé.

« Nous pourrions mettre en place des garde-fous. Nous pouvons faire ceci ou cela. Mais je pense qu’il y a beaucoup de forces très négatives qui soulèvent des questions qu’elles ne devraient pas soulever, et qui évoquent des scénarios qui ne se produiront pas. »