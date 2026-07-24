Trump affirme qu'il ne donnera pas suite à l'accord sur le nucléaire à moins que les Saoudiens n'adhèrent aux Accords d'Abraham

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires de Trump aux paragraphes 7 et 9, ainsi que de contexte tout au long du texte) par Steve Holland et Timothy Gardner

Le président Donald Trump a déclaré vendredi qu’il ne donnerait pas suite à un accord nucléaire civil avec l’Arabie saoudite à moins que les Saoudiens n’acceptent de normaliser leurs relations avec Israël dans le cadre des accords d’Abraham.

Le ministère américain de l’Énergie a annoncé mercredi que le secrétaire à l’Énergie, Chris Wright, et son homologue saoudien, le prince Abdulaziz bin Salman, avaient signé un accord portant sur le développement des premiers réacteurs nucléaires commerciaux dans l’Arabie saoudite, pays riche en pétrole , et que ce texte serait ensuite soumis au Congrès pour examen.

Trump travaille depuis son premier mandat à la conclusion d’un accord nucléaire avec l’Arabie saoudite.

L’ancien président Joe Biden avait également fait pression en faveur d’un accord et souhaitait le lier aux accords, qui normaliseraient les relations entre l’Arabie saoudite et Israël .

Mais l’Arabie saoudite n’a pas signé ces accords car elle souhaite que la création d’un État palestinien soit irréversible avant de reconnaître Israël.

Jeudi, Trump a soudainement ajouté publiquement la condition à l’accord, déclarant dans un message sur les réseaux sociaux que l’Arabie saoudite devrait adhérer aux accords.

Trump l’a réaffirmé vendredi dans le Bureau ovale. “Pour y parvenir, ils doivent être signataires des Accords d’Abraham”, a déclaré Trump aux journalistes. Trump a précisé qu’il n’avait pas évoqué les accords avec Chris Wright avant que ce dernier, membre du Conseil des ministres, ne signe l’accord. “Mais cela a toujours été implicite, Chris le savait, et l’Arabie saoudite le savait”, a ajouté Trump.

L’Arabie saoudite n’a pas répondu aux demandes de commentaires concernant cette condition supplémentaire à l’accord.

M. Trump s’est dit confiant que les choses finiraient par se mettre en place. “À un moment donné, ils adhéreront… et ils se lanceront dans le nucléaire civil, pour reprendre le terme”, a déclaré M. Trump.

Un accord entre les États-Unis et l’Arabie saoudite serait considéré comme favorable à Westinghouse ,détenue conjointement par les sociétés canadiennes Cameco CCO.TO et Brookfield Asset Management BAM.N .