 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump affirme qu'il autorisera probablement les médias bannis à revenir à la Maison Blanche si la justice en décide ainsi
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 19:01
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il autoriserait « probablement » les journalistes de CNN, MS NOW et Politico à revenir à la Maison Blanche si un tribunal se prononçait contre sa décision d'interdire l'accès de ces médias à l'enceinte de la Maison Blanche.

Valeurs associées

VERSANT RG-A
33,5100 USD NASDAQ -3,43%
VERSANT RG-A WI
40,5700 USD NASDAQ -13,03%
WARNER BROS RG-A
30,8300 USD NASDAQ +0,10%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
99,11 +0,57%
HAFFNER ENERGY
0,656 +2,98%
CAC 40
8 190,14 +0,43%
2CRSI
29,8 +1,50%
SOITEC
151,95 -0,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank