Trump affirme qu'il autorisera probablement les médias bannis à revenir à la Maison Blanche si la justice en décide ainsi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il autoriserait « probablement » les journalistes de CNN, MS NOW et Politico à revenir à la Maison Blanche si un tribunal se prononçait contre sa décision d'interdire l'accès de ces médias à l'enceinte de la Maison Blanche.