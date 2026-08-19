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Trump affirme qu'il aimerait vraiment voir les taux d'intérêt baisser
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 21:21
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il aimerait vraiment voir les taux d'intérêt baisser.

"Les taux d'intérêt devraient pouvoir baisser grâce à la réussite de notre pays, et non augmenter à cause de cette réussite", a-t-il déclaré aux journalistes à la Maison Blanche.

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