Trump affirme qu'Exxon « s'implante » au Venezuela alors que les États-Unis font pression pour conclure des accords pétroliers

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par Sheila Dang

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu’ExxonMobil XOM.N , le plus grand groupe pétrolier américain, faisait partie d’un groupe d’entreprises envisageant de s’implanter au Venezuela.

Exxon a refusé de commenter. Toute entrée dans ce pays d'Amérique du Sud marquerait un revirement spectaculaire près de deux décennies après le retrait de la société à la suite de la nationalisation de ses actifs. Le producteur de pétrole exploite le très productif bloc Stabroek en Guyane voisine, qui produit actuellement plus de 900 000 barils de pétrole par jour.

« Exxon s’y installe, Chevron CVX.N s’y installe, nos grandes compagnies pétrolières s’y installent, et tout le monde fait des offres », a déclaré Trump lors d’une conférence de presse dans le Bureau ovale, ajoutant que les États-Unis extrayaient « des millions et des millions de barils de pétrole » qui sont actuellement acheminés vers des raffineries au Texas et en Louisiane, entre autres.

« Nous faisons fortune, et eux aussi. Ils commencent à gagner vraiment de l’argent », a poursuivi M. Trump, faisant référence aux efforts américains visant à relancer la production pétrolière dans le pays après que les forces américaines ont capturé et destitué l’ancien président Nicolas Maduro en janvier.

Le directeur général d’Exxon, Darren Woods, s’est attiré les foudres de Trump après avoir qualifié le Venezuela de « pays non propice à l’investissement » lors d’une réunion à la Maison Blanche en janvier, estimant que des protections plus durables des investissements étaient nécessaires. En mars, la société a annoncé qu’elle enverrait une équipe technique pour étudier les opportunités dans le pays, bien qu’elle soit restée discrète sur ses projets depuis lors.

Les responsables vénézuéliens et américains devraient signer un accord qui accorderait aux États-Unis l'accès à un cinquième des réserves de pétrole brut du Venezuela, plus tard cette semaine à Caracas. Par ailleurs, des entreprises telles que Chevron, GE Vernova GEV.N , l'indienne ONGC, l'italienne Eni ENI.MI et la colombienne GeoPark GPRK.N s'apprêtent également à annoncer des accords portant sur des projets nouveaux ou d'extension dans le pays.