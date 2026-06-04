Trump affirme avoir eu une excellente rencontre avec les dirigeants de General Motors et de Ford

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Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi aux journalistes qu'il avait eu une « excellente réunion » avec les dirigeants de General Motors et de Ford mercredi.

Donald Trump a déclaré que l'industrie automobile souhaite empêcher les gens de réparer leurs voitures, sans donner plus de détails.