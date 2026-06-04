Trump affirme avoir eu une excellente rencontre avec les dirigeants de General Motors et de Ford

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi aux journalistes qu'il avait eu une « excellente réunion » avec les dirigeants de General Motors et de Ford mercredi.
Donald Trump a déclaré que l'industrie automobile souhaite empêcher les gens de réparer leurs voitures, sans donner plus de détails.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer