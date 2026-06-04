 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump affirme avoir eu une excellente rencontre avec les dirigeants de General Motors et de Ford
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 21:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi aux journalistes qu'il avait eu une « excellente réunion » avec les dirigeants de General Motors et de Ford mercredi.

Donald Trump a déclaré que l'industrie automobile souhaite empêcher les gens de réparer leurs voitures, sans donner plus de détails.

Valeurs associées

FORD MOTOR
15,365 USD NYSE -2,44%
GENERAL MOTORS
83,220 USD NYSE +1,85%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
95,17 -2,28%
CAC 40
8 244,29 +1,15%
ABIVAX
83,95 +17,82%
SOITEC
156,5 -5,55%
2CRSI
54,5 -1,71%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank