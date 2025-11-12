Trump accueillera Jamie Dimon de JPMorgan et d'autres directeurs généraux de Wall Street lors d'un dîner à la Maison-Blanche

(Ajout du nom du directeur général de JP Morgan au titre et au premier paragraphe) par Jarrett Renshaw

Le présidentaméricain Donald Trump devrait organiser mercredi un dîner privé à la Maison Blanche avec plusieurs dirigeants d'entreprises, dont le directeur général de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a déclaré un responsable de l'administration à Reuters.

Cette rencontre, à laquelle participera également le directeur général du Nasdaq, souligne les efforts de Donald Trump pour approfondir les liens avec les chefs d'entreprise, alors que son administration met en place de nouvelles initiatives visant à renforcer les marchés financiers américains et à reconstruire les chaînes d'approvisionnement nationales essentielles, considérées comme vitales pour la sécurité nationale.

JPMorgan JPM.N , la plus grande banque du pays, a annoncé un programme d'investissement d'une durée de dix ans , d'une valeur de 1,5 billion de dollars, destiné aux secteurs essentiels à la sécurité nationale et à la résilience économique des États-Unis, notamment la chaîne d'approvisionnement et la fabrication, la défense et l'aérospatiale, l'indépendance énergétique et les technologies d'avant-garde.

Dans le cadre de ce plan, la banque déploiera jusqu'à 10 milliards de dollars par le biais d'investissements directs en actions et en capital-risque, spécifiquement dans des entreprises américaines essentielles à la sécurité nationale et à la résilience économique.

Un responsable de la Maison Blanche a confirmé que Donald Trump rencontrait des dirigeants financiers, mais n'a pas confirmé la liste des invités.

CBS News a été le premier à faire état de ce dîner.

Les représentants du Nasdaq et de JPMorgan n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Ces derniers mois, Donald Trump a tenu une série de réunions privées avec des chefs d'entreprise, son administration cherchant à promouvoir la croissance économique tout en gérant les tensions avec les partenaires commerciaux mondiaux.

Son programme économique général est axé sur l'expansion de la production nationale, la relocalisation d'industries clés et l'optimisation des investissements du secteur privé pour consolider la position des États-Unis dans les chaînes d'approvisionnement de la fabrication de haute technologie et de l'énergie.