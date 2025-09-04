Trump accueillera des directeurs généraux du secteur de la technologie pour le premier événement organisé dans le Rose Garden récemment rénové

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jarrett Renshaw

Le président américain Donald Trump accueillera jeudi plus de deux douzaines de chefs d'entreprise et de technologie pour un dîner dans la roseraie récemment rénovée de la Maison Blanche, selon un responsable de la Maison Blanche.

Parmi les invités figurent Mark Zuckerberg, fondateur de Meta META.O , Tim Cook, directeur général d'Apple AAPL.O , Bill Gates, fondateur de Microsoft MSFT.O , et Sam Altman, directeur général d'OpenAI, a précisé le responsable.

Cette rencontre met en lumière les relations compliquées mais changeantes de M. Trump avec la Silicon Valley et l'industrie technologique au sens large.

Autrefois source d'affrontements fréquents sur des questions telles que la modération des contenus et la surveillance de la concurrence, le secteur technologique s'est rééquilibré depuis la victoire de M. Trump aux élections de 2024.

Les dirigeants ont cherché à resserrer les liens avec l'administration républicaine, en alignant les politiques des entreprises sur les efforts de la Maison Blanche pour faire reculer les initiatives en matière de diversité et d'équité, tout en courtisant les faveurs de M. Trump sur l'intelligence artificielle et d'autres technologies émergentes.

"Le président est impatient d'accueillir les plus grands dirigeants du monde des affaires, de la politique et de la technologie pour ce dîner et les nombreux dîners à venir dans le nouveau et magnifique patio de la roseraie", a déclaré Davis Ingle, porte-parole de la Maison Blanche.

L'événement a été rapporté pour la première fois par le journal The Hill.

La rénovation de la roseraie, achevée en août, a remplacé l'emblématique pelouse par un patio en pierre et des tables couvertes de parasols, sur le modèle du centre de villégiature de M. Trump à Mar-a-Lago, en Floride.

Le rassemblement devrait avoir lieu après que les directeurs généraux et les dirigeants du secteur technologique auront assisté à un événement sur l'IA organisé à la Maison-Blanche par la Première dame Melania Trump.

Sundar Pichai, directeur général de Google GOOGL.O , Safra Catz, directeur général d'Oracle ORCL.N , David Limp, directeur général de Blue Origin, Sanjay Mehrotra, directeur général de Micron Technology MU.O , et Greg Brockman, président d'OpenAI, figurent également sur la liste des invités, a indiqué le responsable de la Maison Blanche.

Le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, le propriétaire des Sacramento Kings, Vivek Ranadive, le directeur de la technologie de Palantir PLTR.O , Shyam Sankar, et le directeur de l'IA de Meta, Alexandr Wang, sont également attendus.

Elon Musk, le chef de Tesla TSLA.O et de SpaceX qui a servi de conseiller à Trump avant de se séparer publiquement au début de l'année, ne figure pas sur la liste des invités, a confirmé le responsable.