Trump accueille Xi à Washington dans l'espoir de remporter une victoire commerciale

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* Trump déroule le tapis rouge alors que les dirigeants cherchent à rétablir la stabilité malgré de profondes tensions

* Une prolongation de la trêve commerciale est envisagée, mais aucune avancée majeure n’est attendue

* Xi aborde le sommet en position de force grâce à l'essor de ses exportations et à sa domination sur le marché des terres rares

par Trevor Hunnicutt et David Brunnstrom

Le président américain Donald Trump accueille jeudi le président chinois Xi Jinping à la Maison Blanche pour un somptueux sommet d'État qui devrait être riche en symbolisme mais pauvre en substance, les deux dirigeants tenant à mettre en avant la stabilité de leurs relations malgré une rivalité sous-jacente profonde.

Il s’agira de la deuxième rencontre de l’année entre les dirigeants des deux plus grandes économies mondiales, mais de la première visite de Xi à Washington depuis plus d’une décennie.

Trump a accueilli Xi à son arrivée mercredi soir; c'est la première fois en onze ans qu'un président américain accueille un dirigeant étranger à la base militaire d'Andrews, depuis que le président Barack Obama avait reçu le pape François en 2015, selon C-SPAN, qui recense les événements présidentiels.

Dans une déclaration à son arrivée relayée par l’agence de presse chinoise Xinhua, Xi a exprimé l’espoir de voir s’instaurer des relations plus stables avec les États-Unis, affirmant que Pékin et Washington devaient être “des partenaires, et non des rivaux” et que la “logique historique de la coexistence pacifique” entre les deux pays n’avait pas changé.

Pour Trump, qui apprécie les cérémonies et accorde une grande importance à ses liens avec les dirigeants puissants, cette visite est autant une question de prestige national qu’une occasion de mener une diplomatie à haut enjeu.

Le président américain entend rendre la pareille à l’accueil grandiose qu’il a reçu en Chine en mai et impressionner Xi par une cérémonie qui se déroulera sur la pelouse sud de la Maison Blanche, à l’étage d’État et dans la Roseraie.

Aucune avancée majeure n’est attendue.

Selon les analystes, les résultats concrets devraient se limiter à une prolongation de la trêve commerciale qui expire en novembre et à un accord visant à examiner les menaces posées par l’intelligence artificielle.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mercredi à Fox News, à l’issue de discussions avec le vice-Premier ministre chinois He Lifeng, qu’ils avaient convenu de prolonger jusqu’au 10 janvier un accord qui avait mis un temps d’arrêt à une guerre commerciale où les droits de douane mutuels dépassaient les 100 %.

Des sources proches du dossier indiquent que les pourparlers pourraient également déboucher sur des accords visant à réduire certains droits de douane, à lutter contre le trafic de drogue et à élargir le dialogue entre les forces armées, tandis que Donald Trump devrait demander la libération d’Américains et d’autres personnes détenues en Chine.

L’ancien secrétaire d’État adjoint Kurt Campbell a déclaré que ce sommet relevait moins de négociations de fond que d’une occasion pour deux dirigeants charismatiques de faire preuve de force.

“Il s’agit en réalité de la réincarnation historique de ce que l’on appelait souvent dans l’Antiquité un “combat singulier”: des hommes extrêmement puissants, représentant chacun leur civilisation, qui s’évaluent mutuellement et s’affrontent à armes égales,” a déclaré M. Campbell.

MAINTENIR DES LIENS STABLES

Xi semble être en position de force , après avoir supervisé l’essor du commerce chinois et contrôlé les approvisionnements en terres rares, ce qui lui confère un puissant moyen de pression.

Les deux dirigeants voient un intérêt à maintenir des relations stables, alors que Trump est enlisé dans la guerre impopulaire contre l’Iran et que Xi est aux prises avec des défis économiques nationaux.

Mais sous la surface se cachent des défis susceptibles de raviver les tensions, notamment les différends concernant Taïwan, les contrôles à l’exportation et l’intelligence artificielle.

Taïwan, une île gouvernée démocratiquement et revendiquée par la Chine, est la plus controversée de ces questions.

Les alliés américains en Asie craignent que Trump ne soit tenté d’assouplir le soutien de Washington à Taipei afin de s’assurer des avantages économiques avec la Chine.

Xi devrait faire pression sur Trump pour qu’il mette fin aux ventes d’armes à Taïwan et pourrait le faire lors d’une visite prévue vendredi par les deux dirigeants aux Archives nationales américaines , ont indiqué à Reuters des sources bien informées. En contrepartie, la Chine propose son aide pour faire pression sur l’Iran, ont ajouté ces sources.

Après le sommet de mai, Trump a déclaré qu’il suspendait un contrat d’armement d’une valeur d’environ 14 milliards de dollars, le qualifiant de “très bon atout de transactions”.

Les dirigeants devraient aborder la question de la guerre en Iran , mais rien n’indique pour l’instant que Pékin soit disposé à faire pression sur son allié pour qu’il cède aux exigences américaines, malgré les perturbations que ce conflit a entraînées en matière d’approvisionnement énergétique et d’échanges commerciaux.

DES ACCORDS COMMERCIAUX POSSIBLES

Le dossier commercial est plus prometteur.

Donald Trump cherche à remporter des victoires commerciales avant les élections de mi-mandat et le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a déclaré ce mois-ci que les deux pays feraient “quelques annonces concernant l’agriculture et les barrières non tarifaires”.

M. Greer a indiqué lundi que la Chine progressait dans la mise en œuvre de son engagement d’acheter 200 Boeing BA.N , mais n’a donné aucune indication quant à la possibilité de nouvelles commandes dans un avenir proche.

Selon les analystes, l’IA pourrait constituer un domaine de coopération, compte tenu de ses implications pour la sécurité nationale, la compétitivité économique et les capacités militaires, ainsi que des préoccupations communes des États-Unis et de la Chine concernant son utilisation abusive.

Bessent a abordé le sujet de l’IA avec He Lifeng ce week-end , et le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré qu’une réflexion commençait à émerger sur “l’équivalent d’une ligne directe comme celle dont nous disposions pendant la Guerre froide” afin d’éviter des incidents dangereux qui “pourraient avoir un impact sur les économies ou les sociétés, voire conduire à un conflit entre États-nations”.

Toutefois, selon les analystes, la concurrence intense dans le domaine de l’IA risque de limiter la portée de toute initiative allant au-delà d’accords symboliques.

La liste des invités au dîner d’État de jeudi comprend des directeurs généraux tels que Tim Cook (Apple), Jeff Bezos (Amazon), Sundar Pichai (Alphabet), Sam Altman (OpenAI), Elon Musk (Tesla) et Jensen Huang (Nvidia); mais malgré un tel panel, des sources proches des projets américains indiquent que Trump devrait maintenir des contrôles stricts sur les exportations de technologies américaines, que Xi souhaite voir assouplis.