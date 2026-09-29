Atos déploie sa solution e-GF pour la Région Ile-de-France

Atos annonce la mise en production par la Région Ile-de-France, depuis le 5 mai, de la nouvelle solution e-GF, brique centrale de gestion financière qui "permet d'améliorer l'efficacité et la conformité réglementaire de la Région Ile-de-France tout en soutenant son programme de transformation numérique".

Ce projet s'inscrit dans une dynamique de modernisation et d'autonomisation de la collectivité territoriale, lui permettant de piloter en toute sécurité un budget annuel de près de 5 MdsEUR et de répondre aux exigences réglementaires en constante évolution.

Grâce à une interconnexion avec les services de l'État (DGFIP, AIFE), e-GF assure une conformité continue avec les évolutions réglementaires, notamment en anticipation de la directive européenne sur la facturation électronique mise en oeuvre au 1er septembre 2026.

Les référents fonctionnels des collectivités bénéficient en outre d'une autonomie renforcée pour effectuer eux-mêmes les mises à jour réglementaires, sans dépendre systématiquement de l'éditeur. La solution est interfacée avec l'ensemble des autres logiciels complémentaires ou spécifiques de gestion.

La solution est hébergée en mode SaaS, avec des mesures de sécurité avancées. Le projet a inclus une formation des administrateurs fonctionnels et un accompagnement renforcé lors du démarrage, avec une cellule dédiée pour aider les utilisateurs finaux.