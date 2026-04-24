Trump a déclaré qu'il allait enquêter sur les banques dans le cadre des incendies de forêt à Los Angeles

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* Trump a rencontré des responsables de Los Angeles et a exhorté les banques à venir en aide aux victimes des incendies de forêt

* Bass et Barger appellent les banques et les assureurs à alléger la pression financière qui pèse sur les familles

* La loi californienne prévoit un report de paiement hypothécaire pouvant aller jusqu'à 12 mois pour les emprunteurs touchés par les incendies de forêt

(Ajout de contexte et d'informations générales aux paragraphes 6 et 7) par Christian Martinez et Pritam Biswas

Le président américain Donald Trump a déclaré que son administration allait se pencher sur la question des banques – en citant notamment Wells Fargo

WFC.N – concernant les paiements et le traitement de la dette après les incendies de forêt de Los Angeles, marquant ainsi le dernier épisode en date de tensions avec le secteur bancaire.

Les incendies de Palisades à Los Angeles et d'Eaton à Altadena, en 2025, ont fait 22 morts, détruit quelque 12 000 habitations et causé plus de 50 milliards de dollars de dégâts matériels.

"Wells Fargo, en particulier, s'est montrée très difficile à gérer", a déclaré M. Trump dans un message publié jeudi soir sur Truth Social. "Les banques doivent traiter ces personnes, qui ont si tragiquement perdu leur maison dans cet incendie, de manière très équitable et correcte."

Un porte-parole de Wells Fargo a refusé de commenter.

Le second mandat de Trump a attisé les tensions avec Wall Street, les allégations de "débanquisation" et les discussions sur le plafonnement des taux des cartes de crédit ayant tendu les relations avec les dirigeants des grandes banques, malgré une vague de déréglementation plus large favorable au secteur.

On ignore comment Trump compte examiner la situation des banques ou si son administration prendra des mesures éventuelles. Les banques ont déclaré avoir accordé des reports de paiement aux emprunteurs touchés par les incendies et fourni une aide financière pour soutenir les efforts de secours.

Le président a publié ce message après avoir rencontré la maire de Los Angeles, Karen Bass, et la superviseure du comté de Los Angeles, Kathryn Barger.

Dans une déclaration commune publiée mercredi sur le compte X de Mme Bass, cette dernière et Mme Barger ont déclaré avoir eu "une discussion très positive au sujet de la FEMA et d’autres fonds de reconstruction, ainsi que du soutien du président pour continuer à se joindre à nous afin de faire pression sur les compagnies d’assurance pour qu’elles paient ce qu’elles doivent – et pour que les grandes banques se mobilisent afin d’alléger la pression financière qui pèse sur les familles de Los Angeles".

AIDE AUX PERSONNES TOUCHÉES

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a annoncé en janvier 2025 que cinq grands prêteurs – JPMorgan Chase JPM.N , Wells Fargo, Bank of America BAC.N , U.S. Bank USB.N et Citigroup C.N – accorderaient un report de paiement hypothécaire de 90 jours aux propriétaires situés dans les zones touchées par les incendies de Los Angeles et de Ventura. Cette aide comprenait la suspension des rapports de solvabilité et la possibilité d’une aide prolongée.

Par la suite, la loi a imposé aux prêteurs de l'État d'accorder un report de paiement hypothécaire pouvant aller jusqu'à 12 mois aux emprunteurs confrontés à des difficultés financières suite à la catastrophe des incendies de forêt.

Le report de paiement permet aux emprunteurs de suspendre temporairement le remboursement de leurs prêts ou de payer des montants réduits. Les emprunteurs se tournent souvent vers les banques pour obtenir ce type d'aide afin d'alléger le coût de la reconstruction. Cependant, la pression exercée sur la rentabilité du secteur par les prêts impayés peut également inciter les prêteurs à se retirer des marchés exposés aux catastrophes naturelles.

Au cours de son second mandat, le président a critiqué à plusieurs reprises JPMorgan Chase et Bank of America, les accusant de refuser des services bancaires à des clients conservateurs, une pratique connue sous le nom de "debanking". Les deux banques ont nié avoir pris des décisions bancaires fondées sur des considérations politiques.

Trump a également suscité l'opposition du secteur en exigeant un plafonnement à 10 % des taux d'intérêt des cartes de crédit, ce que le directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, a qualifié de "catastrophe économique", car cela limiterait l'accès au crédit pour de nombreux consommateurs.