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Banque du Japon: Le gouverneur Kazuo Ueda est hospitalisé et ne participera pas à la réunion de juin
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 13:17

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, participe à une conférence de presse après une réunion de politique générale de la Banque du Japon à Tokyo

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, participe à une conférence de presse après une réunion de politique générale de la Banque du Japon à Tokyo

‌Le gouverneur de la Banque ​du Japon (BoJ), Kazuo Ueda, est hospitalisé pour suivre un traitement ​médical et ne participera pas à ​la réunion de ⁠politique monétaire prévue les 15 ‌et 16 juin, a annoncé mercredi la banque centrale ​nippone.

Le ‌vice-gouverneur Ryozo Himino présidera la ⁠réunion à sa place la semaine prochaine, et l'autre vice-gouverneur, ⁠Shinichi ‌Uchida, devrait tenir la conférence ⁠de presse qui suivra, ‌a précisé la BoJ.

Kazuo ⁠Ueda devrait rester hospitalisé pendant ⁠environ ‌deux semaines, travailler à distance et ​être ‌en mesure de participer à la prochaine réunion ​de politique monétaire, qui se tiendra les 30 ⁠et 31 juillet, a ajouté la banque centrale.

(Reportage Kantaro Komiya et Anton Bridge ; version française Diana Mandia ; édité par Benoit ​Van Overstraeten)

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