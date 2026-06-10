 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ING Groep N.V. : Vente du turbo PUT Société Générale Z38PS (+26.03%) (Z38PS)
information fournie par Zonebourse 10/06/2026 à 13:07

ING Groep N.V. : Vente du turbo PUT Société Générale Z38PS (+26.03%) (Z38PS)

ING Groep N.V. : Vente du turbo PUT Société Générale Z38PS (+26.03%) (Z38PS)

(Zonebourse.com)

Nous soldons la position sur le turbo PUT Société Générale Z38PS portant sur le titre ING Groep N.V. à 7.6 EUR.
Ce produit dérivé a été conseillé à 6.03 EUR, soit un gain de +26.03% pour cette recommandation.



Zonebourse.com - Laurent Polsinelli

Valeurs associées

ING GROUP
24,9450 EUR Euronext Amsterdam -0,78%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 10/06/2026 à 13:07:56.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jean-Hervé Lorenzi : "La France doit retrouver son esprit de conquête"
    Jean-Hervé Lorenzi : "La France doit retrouver son esprit de conquête"
    information fournie par Ecorama 10.06.2026 14:05 

    Jean-Hervé Lorenzi, président des Rencontres économiques d’Aix-en-Provence et co-auteur de Guerre et Paix entre profits et salaires avec Alain Villemeur, était l’invité de l’émission Ecorama du 10 juin 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi ... Lire la suite

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)
    Wall Street vue dans le rouge, l'Europe aussi en baisse, tensions au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 10.06.2026 14:04 

    par Claude Chendjou Wall Street est attendue en repli mercredi et les Bourses européennes sont également ‌dans le rouge à la mi-séance dans un contexte de regain des tensions au Moyen-Orient et d'attente d'un indicateur clé d'inflation aux Etats-Unis. Les futures ... Lire la suite

  • Des actionnaires trop gourmands ?
    Des actionnaires trop gourmands ?
    information fournie par Ecorama 10.06.2026 14:00 

    Dans son dernier rapport, Oxfam affirme que les 100 plus grandes entreprises européennes ont reversé en moyenne 70 % de leurs bénéfices à leurs actionnaires entre 2022 et 2024. Dividendes, rachats d’actions, endettement pour rémunérer les actionnaires : l’ONG dénonce ... Lire la suite

  • Recep Tayyip Erdogan à Ankara, en Turquie, le 11 février 2025. ( AFP / ADEM ALTAN )
    Accord militaire avec Chypre : le président turc Erdogan met la France en garde
    information fournie par Boursorama avec Media Services 10.06.2026 13:54 

    Paris et Nicosie ont signé un accord visant à faciliter l'accueil de forces françaises à Chypre "pour des opérations humanitaires". La Turquie répondra de manière "très ferme" si l'accord militaire signé entre Chypre et la France menace la République turque de ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
120,75 -13,84%
CAC 40
8 165,62 -0,46%
Pétrole Brent
92,92 +0,63%
2CRSI
48,42 -3,83%
HAFFNER ENERGY
0,2465 -1,40%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank