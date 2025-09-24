Truist Securities relève le PT sur Citigroup suite à des modifications de modèle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Truist Securities relève le PT sur la banque de Wall Street Citigroup C.N à 112 $ de 105 $

** Les actions de Citigroup augmentent d'environ 0,2 % à 103,3 $ en pré-marché

** La société de courtage a révisé ses modèles financiers pour C après avoir incorporé les mises à jour de la conférence de la direction

** 17 des 23 analystes évaluent l'action à "acheter" ou plus et six à "conserver"; le PT médian est de 107 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action C a progressé de 46,3 % depuis le début de l'année