Truist Securities relève l'objectif de prix de Chemours

16 septembre - ** Truist Securities relève l'objectif de cours du fabricant de produits chimiques de spécialité Chemours Co CC.N à 21 $ contre 18 $

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de ~22% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que l'industrie du dioxyde de titane montre des signes de "discipline en matière de prix et de réduction de la production"

** Ajoute que "combiné avec la mise en œuvre de droits antidumping ciblant les exportations chinoises, la société a le potentiel d'une croissance significative des bénéfices... à partir de 2026"

** 5 courtiers sur 10 évaluent l'action à "acheter", 4 à "conserver" et 1 à "vendre"; leur estimation médiane est de 15 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a progressé de 2 % depuis le début de l'année