Truist relève son objectif de cours pour Revolution Medicines en raison du potentiel de son portefeuille de produits contre le cancer du poumon

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11 août - ** La société de courtage Truist Securities relève son objectif de cours pour Revolution Medicines RVMD.O de 210 à 231 dollars

** Maintient sa recommandation “Achat”

** Indique que les récentes avancées concernant l’elironrasib et le zoldonrasib, désormais en phase d’essais cliniques avancés dans le traitement de première intention du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC), renforcent la position de RVMD dans le domaine des cancers ciblant le RAS

** Elle considère que ces deux programmes élargissent le marché potentiel de RVMD dans le domaine du cancer du poumon et contribuent à une plus grande diversification de son portefeuille de produits ciblant le RAS

** Le nouvel objectif de cours représente un potentiel de hausse de 11,6 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société de courtage continue de tabler sur une autorisation potentielle du daraxonrasib dans le cancer du pancréas déjà traité au troisième trimestre 2026

** “Bien que la question du prix reste en suspens, la direction s’est dite confiante que les capacités organisationnelles, d’accès au marché, d’accompagnement des patients et de distribution ne constitueront pas des facteurs limitants”, indique Truist

** Depuis la dernière clôture, le titre a plus que doublé depuis le début de l’année