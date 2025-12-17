Truist relève le PT d'Albemarle en raison de la dynamique du marché du lithium ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 décembre - ** Truist Securities relève le PT du mineur de lithium Albemarle ALB.N de 91 $ à 125 $, soit une baisse de 4,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** ALB en hausse de 4,2 % à 136,30 $ en pré-marché, les prix du lithium augmentant après que la Chine a révoqué les licences d'exploitation minière ** La société de courtage s'attend à ce que la dynamique des prix du lithium soutienne l'amélioration des bénéfices et des marges à court terme pour l'activité de stockage d'énergie d'ALB ** "Nous voyons le potentiel d'une croissance de la demande plus forte que prévu, y compris sur le marché du stockage d'énergie stationnaire
qui émerge rapidement" - Truist ** 9 des 27 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 17 à "conserver" et 1 à "vendre"; le PT médian est de $113 - données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, ALB a progressé de 52,3 % depuis le début de l'année
