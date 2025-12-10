Truist relève le prix de vente de Academy Sports & Outdoors à 57 $

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Truist Securities augmente le prix de vente du distributeur d'articles de sport Academy Sports and Outdoors

ASO.O de 50 $ à 57 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 7,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Truist cite des marges plus élevées que prévu au troisième trimestre, ainsi que des résultats encourageants des nouveaux magasins et du commerce électronique

** Les nouveaux magasins ont connu une croissance à un chiffre des ventes, tandis que les ventes du commerce électronique ont augmenté de 22% ** La société de courtage relève légèrement les estimations du BPA d'ASO pour l'exercice 25/FY26 à 6,02-6,65 $, contre 6,00-6,60 $, et évalue l'action à 8,5x le BPA de 2026 ** La société a publié mardi des ventes nettes de 1,38 milliard de dollars au troisième trimestre, contre des estimations de 1,4 milliard de dollars par les analystes - données compilées par LSEG ** ASO a ouvert 11 nouveaux magasins au cours du trimestre, portant le nombre total de magasins à 317 dans 21 états

** 9 des 21 analystes évaluent l'action à "acheter", 12 à "conserver"; la médiane des prévisions est de 59 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'ASO a baissé de 7,8 % depuis le début de l'année