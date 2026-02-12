Truist réduit l'objectif de cours sur Angi en raison d'un ralentissement du redressement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Truist réduit l'objectif de cours de la plateforme de services à domicile Angi ANGI.O à 17 $ contre 23 $, ce qui représente une hausse de 84,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** "Le guide 1Q/FY26 montre qu'Angi est en retard d'un à deux trimestres sur ses plans de redressement pour faire en sorte que la croissance des revenus redevienne positive", dit le courtier

** La direction prévoit une baisse des revenus de 1 % à 3 % en glissement annuel et un Ebitda ajusté de 15 millions à 17 millions de dollars pour le 1er trimestre 26

** La société a publié mardi en fin de journée un chiffre d'affaires de 240,8 millions de dollars pour le 4e trimestre, inférieur aux estimations des analystes (243,9 millions de dollars) - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, ANGI a baissé de 46,8 % au cours des 12 derniers mois