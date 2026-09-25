Truist lance sa couverture sur Cardinal Infra avec une recommandation « acheter » ; l'action progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Truist lance la couverture de Cardinal Infrastructure, une société de services de construction ( CDNL.O ), avec une recommandation « acheter »

** Le titre progresse de 1,9 % à 28,1 dollars dans un marché agité

** La société de courtage estime que la stratégie de consolidation de l’entreprise, axée sur les acquisitions, stimule la croissance tout en lui permettant de s’implanter sur de nouveaux marchés à des valorisations attractives

** Elle souligne un potentiel d’expansion considérable dans tout le Sud-Est des États-Unis, estimant que la récente faiblesse du titre masque une opportunité de croissance à plus long terme

** Cinq sociétés de courtage couvrant le titre lui attribuent la recommandation « acheter » ou supérieure; le cours-cible médian s’établit à 53,5 dollars

** En tenant compte de la progression de la séance, le titre affiche une hausse de 15,5 % depuis le début de l'année