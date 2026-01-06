Truist initie la couverture de Palantir avec 'buy' (acheter)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier - ** Truist Securities initie la couverture de Palantir Technologies PLTR.O avec une note d'achat; fixe un objectif de 223 $, soit une hausse de 28,1 % par rapport à la dernière clôture

** Selon la société de courtage, la capacité de PLTR à intégrer en toute sécurité des données propriétaires au sein de grandes organisations lui permet de tirer parti de la mise en place par les gouvernements et les entreprises d'un processus décisionnel fondé sur l'IA grâce à sa plateforme d'intelligence artificielle (AIP)

** Les activités gouvernementales et commerciales de PLTR aux États-Unis ont connu une forte accélération de la croissance à la suite du lancement de l'AIP en avril 2023, les recettes gouvernementales américaines ayant augmenté de plus de 50 % par rapport à l'année précédente au cours des deux derniers trimestres; les recettes commerciales américaines ont augmenté de 73 %

** Six analystes sur 26 estiment que l'action est "fortement achetée" ou "achetée", 17 "conservée" et 3 "vendue" ou "fortement vendue"; leur estimation médiane est de 200 $ - données compilées par LSEG

** Au cours des 12 derniers mois, l'action PLTR a augmenté de 117,8 %