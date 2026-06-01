Truist initie la couverture de Cognizant avec une note « neutre », l'IA générant des gains modestes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juin - ** Truist Securities lance la couverture de la société de conseil en informatique Cognizant CTSH.O avec une recommandation « neutre »

** Fixe un objectif de cours à 66 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 18,4 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage souligne les partenariats solides de l'entreprise dans le domaine de l'IA, mais souligne que le chiffre d'affaires en forte croissance de CTSH dans ce domaine représente encore moins de 10 % à 15 % du chiffre d'affaires total

** « Nous devrions adopter une position plus constructive à mesure que nous observons des signes d'une adoption plus large de l'IA dans les entreprises, ce qui devrait permettre à CTSH d'accélérer sa croissance » - Truist

** La note moyenne de 32 analystes est « acheter »; leur objectif de cours médian est de 71 $ – données compilées par LSEG

** Le titre a chuté de 32,6 % depuis le début de l'année