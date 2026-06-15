Truist Financial nomme Michael Lyons, ancien directeur général de Fiserv, à la tête de l'entreprise

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Truist Financial TFC.N a nommé Michael Lyons, ancien directeur général de Fiserv FISV.O , au poste de président-directeur général, à compter du 1er septembre, a annoncé lundi la banque américaine.

M. Lyons succédera à Bill Rogers, un vétéran de Truist, qui occupe le poste de directeur général de la banque basée à Charlotte, en Caroline du Nord, depuis 2021.

M. Rogers assumera le rôle de président exécutif jusqu'à son départ à la retraite prévu en 2027.

"Compte tenu des performances boursières et des résultats en berne de TFC, le recrutement d’un candidat externe n’est pas surprenant. Il apporte une solide expérience acquise chez PNC et est considéré comme un dirigeant ayant fait ses preuves", a déclaré Jason Goldberg, analyste chez Barclays.

Avant de rejoindre Fiserv, M. Lyons était président de PNC Financial PNC.N . Il a passé plus de dix ans chez PNC et a contribué à mener à bien plus de 15 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars d'acquisitions ainsi qu'à l'expansion de la présence géographique de la banque.

Truist figure parmi les 10 premières banques commerciales américaines, avec 549 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars d'actifs au 31 mars. Elleest issue de la fusion entre BB&T et SunTrust en 2019.

"Nous considérons la décision de TFC de recruter en externe comme un signe potentiel que le conseil d'administration cherche à obtenir un regard objectif de l'extérieur de l'entreprise – ce qui pourrait conduire à une posture plus proactive", a déclaré John Pancari, analyste chez Evercore.

UN NOUVEAU CHANGEMENT À LA TÊTE DE FISERV

Cette nomination marque le retour de M. Lyons, 55 ans, dans le secteur bancaire après un bref passage chez Fiserv, une société spécialisée dans les paiements.

Le départ de M. Lyons marque le dernier bouleversement en date chez Fiserv, qui poursuit un plan de redressement après une année 2025 difficile, marquée par une révision majeure de ses prévisions de croissance et des changements soudains au sein de la haute direction.

FISV.O Les actions de Fiserv ont chuté de 6 % en début de séance. Le titre a plongé de plus de 67 % au cours de l'année écoulée.

Ce départ intervient alors que Fiserv s'efforce de rétablir sa crédibilité auprès de ses clients et de ses investisseurs. La société a nommé Takis Georgakopoulos au poste de directeur général en remplacement de M. Lyons, avec effet immédiat.