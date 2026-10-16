Truist Financial en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Le titre TFC.N de la banque américaine Truist Financial progresse de 2,6 % à 47,85 dollars

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 1,16 dollar au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 1,11 dollar – données LSEG

** Le chiffre d'affaires ajusté, à 5,3 milliards de dollars, est toutefois inférieur aux estimations de 5,35 milliards de dollars

** La société a également enregistré une perte de 1,4 milliard de dollars liée à la vente de certaines obligations et une perte de 66 millions de dollars liée à la vente de certains prêts subprime par l'intermédiaire de sa filiale de crédit automobile, Regional Acceptance Corporation.

** L'action se négocie à 9,48 fois le BPA attendu pour les 12 prochains mois, soit un niveau inférieur à la médiane du secteur, qui s'établit à 10,18

** Sur 22 courtiers, 6 attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou mieux, 12 « conserver » et 4 « vendre »; objectif de cours médian: 54,50 dollars - données LSEG

** Compte tenu de l'évolution de la séance, l'action TFC affiche une baisse de près de 3 % depuis le début de l'année