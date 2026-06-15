Truist Financial confie sa direction générale à Michael Lyons

Truist Financial a annoncé la nomination de Michael Lyons au poste de président et directeur général à compter du 1er septembre. Ancien dirigeant de Fiserv et ex-président de PNC Financial, il succédera à Bill Rogers, qui dirige la banque depuis 2021. Ce dernier conservera un rôle de président exécutif jusqu'à son départ à la retraite prévu en 2027.

Cette nomination est perçue par plusieurs analystes comme le signe d'une volonté de renouvellement au sein de Truist. Avec 549 milliards de dollars d'actifs, la banque figure parmi les dix plus grandes institutions commerciales américaines. Michael Lyons est reconnu pour son expérience chez PNC, où il a contribué à plus de 15 milliards de dollars d'acquisitions et à l'expansion géographique du groupe.

Le départ de Lyons intervient dans un contexte délicat pour Fiserv. Le spécialiste des paiements poursuit un plan de redressement après une année marquée par une forte révision à la baisse de ses perspectives et plusieurs changements au sein de sa direction. Fiserv a immédiatement nommé Takis Georgakopoulos pour lui succéder. L'action du groupe recule d'environ 10% en séance, suite à cette annonce