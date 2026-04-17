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Truist dépasse ses prévisions de bénéfices grâce à la forte croissance des activités de banque d'investissement et de transactions
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 15:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Comparaison avec les estimations dans le titre et le paragraphe 1, ajout des commentaires de la conférence téléphonique dans les paragraphes 4-5, des actions dans le paragraphe 6, du commentaire de l'analyste dans le paragraphe 10) par Manya Saini

La banque américaine Truist Financial

TFC.N a dépassé les estimations de bénéfices du premier trimestre vendredi, grâce à une solide croissance des commissions de banque d'investissement et de trading, ainsi qu'à des revenus d'intérêts plus élevés.

Les commissions de banque d'investissement ont grimpé dans l'ensemble du secteur, car les entreprises poursuivent leurs plans de transaction, en pariant que les accès de volatilité du marché seront de courte durée et ne risquent pas de faire dérailler les transactions stratégiques.

Ces conditions agitées sur les marchés mondiaux, entraînées par la chute des valeurs technologiques due à l'intelligence artificielle et par les troubles au Moyen-Orient, ont stimulé les bureaux de transactions , qui ont connu un regain d'activité de la part des clients, les investisseurs repositionnant leurs portefeuilles et se protégeant contre de nouveaux risques.

Truist a enregistré une hausse de 36,3 % des revenus de la banque d'investissement et de trading pour le trimestre, et s'attend à ce qu'ils augmentent de 20 % d'une année sur l'autre en 2026.

"Nos marchés de capitaux d'emprunt contribuent fortement depuis longtemps. Je pense que les fusions et acquisitions représenteront une part plus importante de la croissance à l'avenir, nous avons beaucoup investi dans ce domaine", a déclaré Bill Rogers, directeur général de Truist, lors d'un appel avec des analystes.

Les actions de la neuvième banque américaine en termes d'actifs ont augmenté de 1,5 %.

Entre-temps, la reprise des emprunts par les entreprises et les consommateurs stimule la demande de prêts dans l'ensemble du secteur, soutenant les marges de prêt qui restent un facteur clé des bénéfices des banques américaines.

Truist a fait état d'une augmentation de 2,5 % des revenus nets d'intérêts, qui ont atteint 3,64 milliards de dollars au cours du premier trimestre.

Le bénéfice par action s'est élevé à 1,09 dollar au cours des trois mois se terminant le 31 mars. Les analystes s'attendaient en moyenne à 99 cents, selon les données compilées par LSEG.

"L'augmentation du programme de rachat d'actions pour l'ensemble de l'année 2026, qui passe de 4 milliards de dollars à 5 milliards de dollars, et l'établissement d'un objectif à long terme de 16 % à 18 % pour le ROTCE devraient avoir un impact favorable sur le sentiment des investisseurs en 2026", ont déclaré les analystes de RBC Capital Markets dans une note.

Les résultats reflètent les tendances des poids lourds de Wall Street que sont JPMorgan Chase JPM.N , Bank of America

BAC.N et Citigroup C.N .

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
53,900 USD NYSE +0,78%
CITIGROUP
132,170 USD NYSE +2,20%
JPMORGAN CHASE
310,240 USD NYSE +0,12%
TRUIST FINL
50,550 USD NYSE +2,37%
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